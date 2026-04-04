Bruno Abenin élu président des EDV Grand Sud-Ouest

Les élections régionales se poursuivent aux Entreprises du Voyage.
Bruno Abenin (Travel Evasion) est élu à l’unanimité à la présidence des EDV Grand Sud-Ouest.
Il succède à Christine Petyt (Désirs2Reves) qui n'a pas souhaité se représenter mais qui reste présente au sein du bureau composé de 11 membres.
Laurent Treuil (Chassagne Voyages) est élu Vice-Président, Laurent Menanteau (Tous Mes Voyages) trésorier, et Anne Lafitte (Pluriailes) secrétaire.
Voici les autres présidents de région élus :
Yannick Faucon (Resaneo) , Président des EDV Centre-Est,
Jean-Luc Dufrenne, (Medusa Voyages), Président des EDV Hauts-de-France-Normandie
Fabrice Poulain (Fensch Voyages), Président des EDV Grand-Est
Christine Crispin (Climats du Monde), Présidente des EDV Méditerranée
Yvon Peltanche (Eden Tour), Président des EDV Centre-Ouest
Manque encore l'élection des EDV Ile-de-France qui aura lieu le 13 avril prochain.
Bruno Abenin (Travel Evasion) est élu à l’unanimité à la présidence des EDV Grand Sud-Ouest.
Il succède à Christine Petyt (Désirs2Reves) qui n'a pas souhaité se représenter mais qui reste présente au sein du bureau composé de 11 membres.
Laurent Treuil (Chassagne Voyages) est élu Vice-Président, Laurent Menanteau (Tous Mes Voyages) trésorier, et Anne Lafitte (Pluriailes) secrétaire.
Voici les autres présidents de région élus :
Yannick Faucon (Resaneo) , Président des EDV Centre-Est,
Jean-Luc Dufrenne, (Medusa Voyages), Président des EDV Hauts-de-France-Normandie
Fabrice Poulain (Fensch Voyages), Président des EDV Grand-Est
Christine Crispin (Climats du Monde), Présidente des EDV Méditerranée
Yvon Peltanche (Eden Tour), Président des EDV Centre-Ouest
Manque encore l'élection des EDV Ile-de-France qui aura lieu le 13 avril prochain.
Conseil des Métiers et AG le 24 juin prochain
Président(e) du syndicat, administrateurs(rices), membres et président(e)s des conseils des métiers, les bureaux des comités des régions... "tous les mandats, d'une durée de 3 ans, sont remis à zéro" cette année nous a détaillé Valérie Boned, présidente des EDV.
Après les élections des entités régionales, le syndicat va également procéder au renouvellement du Conseil des Métiers : voyage en France, voyage d'affaires, croisières, voyages de jeunes, distributeurs & assembleurs de voyages ainsi qu'organisateurs des congrès, séminaires, incentives, foires et salons. Chaque adhérent est invité à se positionner selon son activité principale.
Fin avril : À cette date, l'ensemble des administrateurs régionaux et des conseils de métiers devront avoir été élus.
Le point d’orgue de ce processus sera l'Assemblée Générale commune avec l'APST, fixée au 24 juin prochain, qui verra l'élection du ou de la Présidente du syndicat.
Après les élections des entités régionales, le syndicat va également procéder au renouvellement du Conseil des Métiers : voyage en France, voyage d'affaires, croisières, voyages de jeunes, distributeurs & assembleurs de voyages ainsi qu'organisateurs des congrès, séminaires, incentives, foires et salons. Chaque adhérent est invité à se positionner selon son activité principale.
Fin avril : À cette date, l'ensemble des administrateurs régionaux et des conseils de métiers devront avoir été élus.
Le point d’orgue de ce processus sera l'Assemblée Générale commune avec l'APST, fixée au 24 juin prochain, qui verra l'élection du ou de la Présidente du syndicat.