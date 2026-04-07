Guerre au Moyen-Orient : après le Covid, une nouvelle tempête pour le voyage ? [ABO]

L’édito d’Anaïs Borios

Le mois d’avril démarre, pour certains sur une overdose de chocolats de Pâques, et pour nombre de professionnels du tourisme, par un ras-le-bol de la situation économique et géopolitique lié à la guerre au Moyen-Orient…

Rédigé par Anaïs BORIOS le Mardi 7 Avril 2026 à 06:53

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