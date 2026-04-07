Les conséquences de la guerre au Moyen-Orient rappellent de plus en plus celles de la pandémie - DepositPhotos.com, ridofranz
Voilà plus d’un mois que cette guerre dure et les souvenirs du marasme covidien remontent à la surface.
Après la fermeture des espaces aériens, les rapatriements d’urgence et les annulations à la chaîne, c’est désormais la menace du chômage partiel qui se repointe à l’horizon…
Tandis que les EDV ont déjà dégainé une note sur l'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des dirigeants, il se murmure que des voyagistes pourraient y avoir recours prochainement.
Dans ce contexte, les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont même capoté, faute d’accord entre syndicats représentatifs des salariés et organisations patronales.
Une configuration qui n’augure rien de bon pour les salariés des agences de voyages et des voyagistes, sans parler de ceux qui sont en recherche d’emploi !
Après la fermeture des espaces aériens, les rapatriements d’urgence et les annulations à la chaîne, c’est désormais la menace du chômage partiel qui se repointe à l’horizon…
Tandis que les EDV ont déjà dégainé une note sur l'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des dirigeants, il se murmure que des voyagistes pourraient y avoir recours prochainement.
Dans ce contexte, les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont même capoté, faute d’accord entre syndicats représentatifs des salariés et organisations patronales.
Une configuration qui n’augure rien de bon pour les salariés des agences de voyages et des voyagistes, sans parler de ceux qui sont en recherche d’emploi !
Espoir et résilience, les armes des pros du tourisme
Alors que l’été reste à faire, la poursuite du conflit donnent des sueurs froides aux professionnels, à l’image de Raouf Benslimane (Ôvoyages), qui n’hésite pas à déclarer que le conflit actuel pourrait coûter plus cher que la pandémie de Covid-19 s'il se poursuit au-delà des trois semaines à venir.
Aussi, face à cette crise, les pros du tourisme montrent une nouvelle fois leur capacité de résilience.
On l’a vu récemment lors du Ditex : pas question de se laisser abattre ! On se rencontre, on échange, on avance et on trouve des solutions ensemble.
Et on continue à investir et y à croire, à l’image du Club Med qui vient d’annoncer son projet de passer de 60 à 100 clubs dans moins de 10 ans. Ou, à plus petite échelle, des mini-réseaux qui continuent à racheter des agences.
Lire à ce sujet : Fouché Travel rachète Voyages Baudouin et ouvre une 4e agence
Ou encore, rencontré sur le Ditex, Quentin Mathieu, un jeune agent de voyages de 23 ans, immatriculé depuis trois semaines et qui se lance dans le business par la grande porte !
L’espoir reste de mise. C’est dans cet esprit qu’est récemment intervenu Emmanuel Lechypre au Forum du SETO, avançant 10 raisons de rester optimiste (même si, en parallèle, TO et distributeurs s’écharpaient sur la question du paiement des frais de rapatriement).
Aussi, face à cette crise, les pros du tourisme montrent une nouvelle fois leur capacité de résilience.
On l’a vu récemment lors du Ditex : pas question de se laisser abattre ! On se rencontre, on échange, on avance et on trouve des solutions ensemble.
Et on continue à investir et y à croire, à l’image du Club Med qui vient d’annoncer son projet de passer de 60 à 100 clubs dans moins de 10 ans. Ou, à plus petite échelle, des mini-réseaux qui continuent à racheter des agences.
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Ou encore, rencontré sur le Ditex, Quentin Mathieu, un jeune agent de voyages de 23 ans, immatriculé depuis trois semaines et qui se lance dans le business par la grande porte !
L’espoir reste de mise. C’est dans cet esprit qu’est récemment intervenu Emmanuel Lechypre au Forum du SETO, avançant 10 raisons de rester optimiste (même si, en parallèle, TO et distributeurs s’écharpaient sur la question du paiement des frais de rapatriement).
Promos, destinations refuge et solidarité pour passer la crise
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Reste tout de même une inconnue de taille : au-delà de la peur de voyager, c’est avant tout le pouvoir d’achat des clients et les tarifs des voyages qui resteront déterminants dans leur décision de partir ou non en vacances.
Certains TO l’ont bien compris et ont, dès la semaine dernière, décidé d’absorber une partie de la hausse du carburant pour soutenir les ventes de leurs agences partenaires.
De leur côté et en attendant que l’orage passe, les distributeurs font le dos rond et cherchent des solutions en se tournant vers des destinations refuge (TourMaG vous en exposera d’ailleurs quelques-unes tout au long de cette semaine).
Mais alors que les regards se tournent de l’autre côté de l’Atlantique, n’oublions pas que Chypre ou l’Égypte restent des destinations sûres, malgré les amalgames dont elles font les frais.
Et surtout, n’oubliez pas que TourMaG continue à vous apporter tous les outils en sa possession pour vous aider à traverser cette période, tout comme ses équipes sont à votre écoute. Ici, pas de robots IA pour vous informer, que des journalistes en chair et en os !
Certains TO l’ont bien compris et ont, dès la semaine dernière, décidé d’absorber une partie de la hausse du carburant pour soutenir les ventes de leurs agences partenaires.
De leur côté et en attendant que l’orage passe, les distributeurs font le dos rond et cherchent des solutions en se tournant vers des destinations refuge (TourMaG vous en exposera d’ailleurs quelques-unes tout au long de cette semaine).
Mais alors que les regards se tournent de l’autre côté de l’Atlantique, n’oublions pas que Chypre ou l’Égypte restent des destinations sûres, malgré les amalgames dont elles font les frais.
Et surtout, n’oubliez pas que TourMaG continue à vous apporter tous les outils en sa possession pour vous aider à traverser cette période, tout comme ses équipes sont à votre écoute. Ici, pas de robots IA pour vous informer, que des journalistes en chair et en os !
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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