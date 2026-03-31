Chômage partiel dans le tourisme : certains se lancent, d'autres réfléchissent, voici la FAQ [ABO]

Actuellement, il y a beaucoup de travail entre les rapatriements, les annulations à gérer et les demandes de clients. Et puis, nous devons surtout rassurer ceux qui doivent partir.



Le message serait totalement catastrophique pour les équipes. Et nous ne pouvons pas le faire, car il y a du travail.



Je suis totalement contre le chômage partiel. Même si le travail actuel est peu rémunérateur, il est indispensable et permet de préparer l’avenir

"mettre en place des mesures de chômage partiel pour soulager les entreprises

font face à une baisse d’activité brutale liée directement à la crise

économies étant trop faibles et sa mise en place très lourde

Nous ne sommes plus dans le cadre du Covid et des largesses de l’époque

mais dans celui du chômage partiel relevant du régime de droit commun, ce qui le rendrait financièrement moins incitatif pour les entreprises