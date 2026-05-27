Vision Éthique lance un séjour bas carbone à Sète

L’agence explique avoir développé ce circuit avec plusieurs acteurs du territoire sétois, parmi lesquels des guides indépendants, associations, artistes et structures culturelles.



Le programme doit notamment permettre de valoriser les savoir-faire locaux et de favoriser une redistribution directe des retombées économiques sur le territoire.



Pour Sète, ce projet s’inscrit dans les enjeux liés au tourisme de proximité, à l’écomobilité et à la transition écologique.

Vision Éthique prévoit deux prochains départs du 7 au 11 juillet puis du 6 au 10 octobre 2026.