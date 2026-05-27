TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Vision Éthique lance un séjour bas carbone à Sète

L’agence veut faire de Sète un laboratoire du slow tourisme


Vision Éthique lance à Sète un éco-séjour présenté comme un modèle de tourisme bas carbone et de slow travel. L’agence mise sur des déplacements en train, des activités non motorisées et une immersion auprès d’acteurs locaux pour promouvoir un tourisme plus responsable et ancré dans le territoire.


Rédigé par le Jeudi 28 Mai 2026 à 11:32

Le séjour privilégie les déplacements en train et les mobilités douces sur place. DepositPhotos.com/Picturereflex
Le séjour privilégie les déplacements en train et les mobilités douces sur place. DepositPhotos.com/Picturereflex
Martinique
Vision Éthique lance à Sète un éco-séjour présenté comme un modèle de tourisme bas carbone et de slow travel.

Ce séjour, conçu autour de mobilités douces, prévoit notamment un accès direct en train depuis Paris, Toulouse ou Montpellier, avec des déplacements réalisés principalement à pied.

Vision Éthique indique également avoir mesuré l’impact carbone des prestations terrestres du séjour, estimé à 0,54 kg de CO₂e par participant. Une contribution de 15 euros par voyageur sera reversée à un projet à impact soutenu par l’agence.

Un projet construit avec des acteurs locaux

Autres articles
L’agence explique avoir développé ce circuit avec plusieurs acteurs du territoire sétois, parmi lesquels des guides indépendants, associations, artistes et structures culturelles.

Le programme doit notamment permettre de valoriser les savoir-faire locaux et de favoriser une redistribution directe des retombées économiques sur le territoire.

Pour Sète, ce projet s’inscrit dans les enjeux liés au tourisme de proximité, à l’écomobilité et à la transition écologique.
Vision Éthique prévoit deux prochains départs du 7 au 11 juillet puis du 6 au 10 octobre 2026.

Lu 280 fois

Tags : sete
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 27 Mai 2026 - 12:57 Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative

Mercredi 27 Mai 2026 - 07:35 La plus belle vitrine de notre métier... c'est toi !

Casablanca
Dernière heure

HotelRez dévoile le nom de son nouveau vice-président Platform Strategy !

Huttopia annonce la création de son Observatoire des vacances

Vueling annonce son nouveau programme de fidélité

Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !

Pierre & Vacances-Center Parcs confirme ses objectifs malgré une perte semestrielle

Brand News

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech
Le métier d’agent de voyage continue d’évoluer à grande vitesse. Entre multiplication des contenus,...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

UN MONDE DE VOYAGES - Conseiller voyages polyvalent H/F - CDD/CDI - (Saint-Fargeau-Ponthierry (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club
Distribution

Distribution

Vision Éthique lance un séjour bas carbone à Sète

Vision Éthique lance un séjour bas carbone à Sète
Partez en France

Partez en France

Huttopia annonce la création de son Observatoire des vacances

Huttopia annonce la création de son Observatoire des vacances
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Portugal : une grève générale le 3 juin menace les transports

Portugal : une grève générale le 3 juin menace les transports
Production

Production

Pierre & Vacances-Center Parcs confirme ses objectifs malgré une perte semestrielle

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs confirme ses objectifs malgré une perte semestrielle
AirMaG

AirMaG

Vueling annonce son nouveau programme de fidélité

Vueling annonce son nouveau programme de fidélité
Transport

Transport

Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ?

Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ?
La Travel Tech

La Travel Tech

HotelRez dévoile le nom de son nouveau vice-président Platform Strategy !

HotelRez dévoile le nom de son nouveau vice-président Platform Strategy !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !

Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Comment Ponant fait entrer la science au cœur de l’expédition

Comment Ponant fait entrer la science au cœur de l’expédition
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias