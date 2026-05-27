Vision Éthique lance un séjour bas carbone à Sète

Le séjour privilégie les déplacements en train et les mobilités douces sur place. DepositPhotos.com/Picturereflex
Vision Éthique lance à Sète un éco-séjour présenté comme un modèle de tourisme bas carbone et de slow travel.
Ce séjour, conçu autour de mobilités douces, prévoit notamment un accès direct en train depuis Paris, Toulouse ou Montpellier, avec des déplacements réalisés principalement à pied.
Vision Éthique indique également avoir mesuré l’impact carbone des prestations terrestres du séjour, estimé à 0,54 kg de CO₂e par participant. Une contribution de 15 euros par voyageur sera reversée à un projet à impact soutenu par l’agence.
Ce séjour, conçu autour de mobilités douces, prévoit notamment un accès direct en train depuis Paris, Toulouse ou Montpellier, avec des déplacements réalisés principalement à pied.
Vision Éthique indique également avoir mesuré l’impact carbone des prestations terrestres du séjour, estimé à 0,54 kg de CO₂e par participant. Une contribution de 15 euros par voyageur sera reversée à un projet à impact soutenu par l’agence.
Un projet construit avec des acteurs locaux
L’agence explique avoir développé ce circuit avec plusieurs acteurs du territoire sétois, parmi lesquels des guides indépendants, associations, artistes et structures culturelles.
Le programme doit notamment permettre de valoriser les savoir-faire locaux et de favoriser une redistribution directe des retombées économiques sur le territoire.
Pour Sète, ce projet s’inscrit dans les enjeux liés au tourisme de proximité, à l’écomobilité et à la transition écologique.
Vision Éthique prévoit deux prochains départs du 7 au 11 juillet puis du 6 au 10 octobre 2026.
Le programme doit notamment permettre de valoriser les savoir-faire locaux et de favoriser une redistribution directe des retombées économiques sur le territoire.
Pour Sète, ce projet s’inscrit dans les enjeux liés au tourisme de proximité, à l’écomobilité et à la transition écologique.
Vision Éthique prévoit deux prochains départs du 7 au 11 juillet puis du 6 au 10 octobre 2026.