Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative

L’assemblée générale annuelle de la coopérative Selectour s’est tenue ce mercredi 27 mai 2026 à l’hôtel InterContinental Paris - Le Grand. Réunis à cette occasion, les adhérents du réseau ont procédé aux votes pour élire les membres du conseil d'administration de la Coopérative Selectour.
À l’issue des votes, quatre administrateurs ont été élus pour un mandat de quatre ans : Laurent Bailleul, David Bernin, Morgane Pettine et Natale Scaglia.
Plusieurs administrateurs poursuivent également leur mandat au sein du conseil d’administration : Catherine Buratti, Éric Decelle, Catherine Frecaut, Julien Hamon et Karen Vieuille Olivier.
À l’issue des votes, quatre administrateurs ont été élus pour un mandat de quatre ans : Laurent Bailleul, David Bernin, Morgane Pettine et Natale Scaglia.
Plusieurs administrateurs poursuivent également leur mandat au sein du conseil d’administration : Catherine Buratti, Éric Decelle, Catherine Frecaut, Julien Hamon et Karen Vieuille Olivier.
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Dans la foulée de cette assemblée générale, les administrateurs ont reconduit Natale Scaglia à la présidence de la coopérative pour une durée de deux ans, à l’unanimité.
Dans un communiqué, Laurent Abitbol, le Directoire et le conseil d’administration ont adressé « leurs sincères félicitations au Président de la Coopérative, Natale Scaglia, pour la reconduction de son mandat ».
Dans un communiqué, Laurent Abitbol, le Directoire et le conseil d’administration ont adressé « leurs sincères félicitations au Président de la Coopérative, Natale Scaglia, pour la reconduction de son mandat ».