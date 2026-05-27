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Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative

Natale Scaglia réélu pour 2 ans


Réunis en assemblée générale ce 27 mai 2026 à Paris, les adhérents de la coopérative Selectour ont renouvelé une partie du conseil d’administration du réseau. Quatre administrateurs ont été élus pour quatre ans, tandis que Natale Scaglia a été reconduit à l’unanimité à la présidence de la coopérative.


Rédigé par le Mercredi 27 Mai 2026 à 12:57

Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative - Photo Selectour
Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative - Photo Selectour
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L’assemblée générale annuelle de la coopérative Selectour s’est tenue ce mercredi 27 mai 2026 à l’hôtel InterContinental Paris - Le Grand. Réunis à cette occasion, les adhérents du réseau ont procédé aux votes pour élire les membres du conseil d'administration de la Coopérative Selectour.

À l’issue des votes, quatre administrateurs ont été élus pour un mandat de quatre ans : Laurent Bailleul, David Bernin, Morgane Pettine et Natale Scaglia.

Plusieurs administrateurs poursuivent également leur mandat au sein du conseil d’administration : Catherine Buratti, Éric Decelle, Catherine Frecaut, Julien Hamon et Karen Vieuille Olivier.

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Dans la foulée de cette assemblée générale, les administrateurs ont reconduit Natale Scaglia à la présidence de la coopérative pour une durée de deux ans, à l’unanimité.

Dans un communiqué, Laurent Abitbol, le Directoire et le conseil d’administration ont adressé « leurs sincères félicitations au Président de la Coopérative, Natale Scaglia, pour la reconduction de son mandat ».

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Tags : selectour
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