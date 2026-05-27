Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative

leurs sincères félicitations au Président de la Coopérative, Natale Scaglia, pour la reconduction de son mandat

Dans la foulée de cette assemblée générale, les administrateurs ont reconduit Natale Scaglia à la présidence de la coopérative pour une durée de deux ans, à l’unanimité.Dans un communiqué, Laurent Abitbol, le Directoire et le conseil d’administration ont adressé «».