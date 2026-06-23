Départs, déménagement : une page se tourne chez Selectour

avec beaucoup de super-commissions, 35 M€ seront distribuées le 30 juin

Janvier et février ont été corrects, nous sommes parvenus à réaliser des performances comparables à celles des années précédentes. Mars, avril et mai ont été une catastrophe

dans les agences Selectour, cela se traduit par une baisse de moins de 33 %. Les tour-opérateurs chez Selectour, c'est plus ou : moins 25 %, moins 30 %.

C'est le rendez-vous estival de Selectour.Chaque année, le réseau accueille partenaires et fournisseurs dans les salons du Bristol à Paris pour son cocktail de l'été. L'occasion pour Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour de faire un point sur l'activité, marquée en 2026, par la guerre au Moyen-Orient.Si 2025 a été une très bonne année pour l'hippocampe, «» , l'année 2026 ne s'inscrit pas dans la même tendance.», détaille le président du directoire. A l'arrivée «