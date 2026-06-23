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Départs, déménagement : une page se tourne chez Selectour

Le cocktail de l'été à Paris réunissait partenaires et fournisseurs


Activité en recul au printemps, espoirs de rebond pour l'été et réorganisation des équipes : à l'occasion du cocktail estival de Selectour, Laurent Abitbol, président du directoire a dressé le bilan d'un premier semestre compliqué et dévoilé plusieurs changements au sein du réseau.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 23:46

Laurent Abitbol à l'occasion du Cocktail d'été de Selectour organisé au Bristol à Paris - Photo CE
Laurent Abitbol à l'occasion du Cocktail d'été de Selectour organisé au Bristol à Paris - Photo CE
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C'est le rendez-vous estival de Selectour.

Chaque année, le réseau accueille partenaires et fournisseurs dans les salons du Bristol à Paris pour son cocktail de l'été. L'occasion pour Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour de faire un point sur l'activité, marquée en 2026, par la guerre au Moyen-Orient.

Si 2025 a été une très bonne année pour l'hippocampe, « avec beaucoup de super-commissions, 35 M€ seront distribuées le 30 juin» , l'année 2026 ne s'inscrit pas dans la même tendance.

A lire aussi : Laurent Abitbol : "Les TO ne doivent pas casser les prix, car ils détruisent un métier"

« Janvier et février ont été corrects, nous sommes parvenus à réaliser des performances comparables à celles des années précédentes. Mars, avril et mai ont été une catastrophe », détaille le président du directoire. A l'arrivée « dans les agences Selectour, cela se traduit par une baisse de moins de 33 %. Les tour-opérateurs chez Selectour, c'est plus ou : moins 25 %, moins 30 %. »

Le voyage d'affaire résiste les groupes marchent fort

Partenaires et fournisseurs à l'occasion du Cocktail de l'été de Selectour - Photo CE
Partenaires et fournisseurs à l'occasion du Cocktail de l'été de Selectour - Photo CE
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En revanche, le voyage d'affaires, a mieux résisté : « Le business travel a tenu, entre -2 % et +2 %. Et les groupes marchent très fort. »

Un constat partagé par plusieurs professionnels au cours de la soirée. « Ceux qui sont axés uniquement sur la clientèle individuelle en agences doivent beaucoup souffrir. Nous arrivons à compenser en partie avec les groupes, et le voyage d'affaires » nous indique le représentant d'un groupe situé dans le nord de la France.

« La canicule n'arrange rien. Avec la chaleur, les clients n'ont pas envie de se déplacer en agences », ajoute un directeur commercial d'un mini-réseau.

Juin enregistre-t-il le frémissement attendu ? « Nous sommes en gros sur la même tendance que juin 2025, donc on ne rattrapera pas tout. » ajoute Laurent Abitbol.

Un constat partagé par un tour-opérateur présent : « Juin s'inscrit dans la tendance de 2025, mais ce n'était pas un mois fantastique l'an dernier non plus. Il faut aussi se rappeler qu'en 2024 en juin, nous avions réalisé pas mal de reprotection suite à la faillite de FTI... »

« L'été n'est pas folichon »

Pour l'été, Selectour mise sur une accélération des ventes dans les prochaines semaines. « L'été n'est pas folichon, mais nous espérons des ventes de dernière minute. »

Le président du directoire met toutefois en garde contre la tentation des promotions excessives pour stimuler la demande. Selon lui, la multiplication des offres bradées fragilise le métier.

« Brader ,c'est inefficace. Il faut vendre le bon prix. J'ai d'ailleurs demandé à nos services de couper tous les produits bradés. Tant pis si nous réalisons moins de ventes », poursuit Laurent Abitbol qui ajoute « Tout le monde veut vendre sa boite, et ce qui est important ce n'est pas le chiffre d'affaires mais le résultat », rappelle-t-il.

Réorganisation interne et déménagement du siège de Selectour

Julien Fête, nouveau directeur général adjoint et DAF de Selectour. Il secondera Bertrand Bonnefoi - Photo CE
Julien Fête, nouveau directeur général adjoint et DAF de Selectour. Il secondera Bertrand Bonnefoi - Photo CE
Laurent Abitbol a également détaillé plusieurs changements au sein de l'organisation de Selectour, marqués par des départs à la retraite et l'arrivée de nouveaux collaborateurs.

Parmi les principaux mouvements annoncés figure le départ déjà annoncé de Jean-Noël Lefeuvre, directeur général et directeur financier de Selectour, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année pour prendre sa retraite.

Pour lui succéder, Bertrand Bonnefoi qui a été nommé en février dernier, directeur général.

Pour le seconder sur la partie financière, Julien Fête a pris les fonctions, le 17 juin dernier, de directeur général adjoint et directeur administratif et financier.

Autre départ à la retraite : celui en janvier prochain de Patricia Morosini, directrice du voyage d'affaires de Selectour. Stéphane Nicolas, qui occupait le poste de directeur d'animation réseau, lui succèdera à ce poste.

Dans ce cadre, Emilie Gracianette sera nommée responsable de l'animation réseau.

Le congrès Selectour fin novembre à Prague

Hubert Prades directeur des systèmes d'information quittera lui aussi le réseau pour une nouvelle aventure professionnelle. Il sera remplacé par Sylvain Langlois.

Enfin, Sophia Belkhir, responsable communication et événementielle, qui a débuté en 1980 au sein de la coopérative en tant qu'assistante de direction, ainsi que Muriel Pascal, assistante service événements prendront également leur retraite.

Emma Poulain prendra la relève en tant que responsable de l'évènementiel.

Ces évolutions interviennent alors que Selectour déménage dans de nouveaux bureaux, rue de la Boétie (8e Paris), juste au-dessus de l'APST.

« Bertrand m'a trouvé des bureaux, 1000 m² au même prix qu'Ivry, en plein centre de Paris. J'ai dit : bravo, on déménage. »

Laurent Abitbol donne rendez-vous aux adhérents et partenaires au prochain congrès Selectour qui se déroulera à Prague du 25 au 29 novembre 2026.

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Tags : selectour
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