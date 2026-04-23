Congrès Selectour à Prague : Manuel Valls, Nicolas de Tavernost et le Cardinal François Bustillo...

du 25 au 29 novembre 2026 à Prague

Selectour vient de lancer les inscriptions pour le 51e congrès du réseau, qui se tiendra à Prague du 25 au 29 novembre 2026. L'hippocampe dévoile un pré-programme.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 23 Avril 2026 à 16:56

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