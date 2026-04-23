Congrès Selectour à Prague : Manuel Valls, Nicolas de Tavernost et le Cardinal François Bustillo... - Photo CE
Le réseau Selectour ouvre les inscriptions de son 51e congrès, qui se tiendra à Prague du 25 au 29 novembre 2026.
L’événement se déroulera en format « unité de lieu » au Hilton Prague Atrium, réunissant adhérents, partenaires et invités.
Le programme prévoit des séances plénières, des ateliers thématiques et le traditionnel workshop. Plusieurs personnalités sont d'ores et déjà annoncées : Manuel VALLS, Ancien Premier Ministre, Nicolas de TAVERNOST, Dirigeant de chaînes de Télévision Françaises et Son Eminence, le Cardinal François BUSTILLO.
Du côté des soirées festives, la première soirée sera une soirée spectacle « le monde magique de Chantal GOYA ».
Le congrès se clôturera par une seconde soirée festive avec un concert exclusif d'Amir et ses musiciens.
L’événement se déroulera en format « unité de lieu » au Hilton Prague Atrium, réunissant adhérents, partenaires et invités.
Le programme prévoit des séances plénières, des ateliers thématiques et le traditionnel workshop. Plusieurs personnalités sont d'ores et déjà annoncées : Manuel VALLS, Ancien Premier Ministre, Nicolas de TAVERNOST, Dirigeant de chaînes de Télévision Françaises et Son Eminence, le Cardinal François BUSTILLO.
Du côté des soirées festives, la première soirée sera une soirée spectacle « le monde magique de Chantal GOYA ».
Le congrès se clôturera par une seconde soirée festive avec un concert exclusif d'Amir et ses musiciens.
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