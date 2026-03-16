Upselling et cross-selling : les bons réflexes pour augmenter le panier moyen sans forcer [ABO]

La clé reste la personnalisation. Les propositions doivent être adaptées au profil du client.



« Un couple en lune de miel sera sensible à un spa ou à un dîner romantique, alors qu’une famille aura d’autres attentes » , explique Valérie Laroche.



Pour Richard Vainopoulos, le rôle du conseiller consiste avant tout à proposer le produit le plus pertinent. « Le travail de l’agence est aussi de déconseiller un produit s’il ne correspond pas au client, et dès lors d’en proposer un autre… plus cher. »



Il rappelle également que la vente repose sur un échange et sur une bonne compréhension du client, avant de partager une anecdote de début de carrière sur une cliente qui souhaitait réserver une couchette sur un train pour Madrid.



« Elle me demande : "Suis-je en sécurité ?" Je lui réponds : oui, mais pour l’être vraiment il faudrait choisir un wagon-lit. Nous sommes partis de la couchette et la cliente est finalement partie avec une cabine single ! »



Selon lui, tout repose sur le conseil : « La base d’un bon vendeur, c’est de bien conseiller et de vendre le bon produit au prix correspondant au budget des clients. »