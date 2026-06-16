GlobalStar choisit Selectour Affaires comme partenaire en France

Ce partenariat nous permet d’offrir à nos clients le meilleur des deux mondes : notre connaissance approfondie du marché français et l’accès à un réseau véritablement mondial, soutenu par une technologie de pointe et des relations solides avec les fournisseurs

Avant tout, nous partageons la même conviction : l’excellence du service client repose sur la confiance, la transparence et la flexibilité. Nous sommes impatients d’écrire ce nouveau chapitre aux côtés de GlobalStar.

Avec ce rapprochement, les partenaires de GlobalStar disposeront d'pour accompagner leurs clients en France, tandis que les clients de Selectour Affaires pourront s'appuyer sur le réseau international de GlobalStar pour, a ajouté pour sa part,Directrice Voyage d’Affaires chez Selectour Affaires.