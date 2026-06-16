GlobalStar choisit Selectour Affaires comme partenaire en France

GlobalStar Travel Management intègre Selectour Affaires à son réseau afin de renforcer sa présence sur le marché français du voyage d'affaires - DepositPhotos.com, Rawpixel
GlobalStar Travel Management a nommé Selectour Affaires comme nouveau partenaire pour le marché français.
Le premier groupement d'agences de voyages indépendantes en France rejoint ainsi le réseau international spécialisé dans la gestion des voyages d'affaires.
Ce partenariat permet à GlobalStar de consolider sa présence en France, un marché considéré comme stratégique pour le voyage d'affaires, grâce à l'expertise locale de Selectour Affaires.
« La France est un marché essentiel pour bon nombre de nos clients et un puissant moteur de la demande en voyages d’affaires à l’échelle mondiale.
En accueillant Selectour Affaires en tant que partenaire, nous renforçons considérablement notre présence en France grâce à une entreprise expérimentée, ambitieuse et dont les valeurs correspondent parfaitement aux nôtres », a ainsi déclaré James Stevenson, PDG de GlobalStar, dans un communiqué.
Le premier groupement d'agences de voyages indépendantes en France rejoint ainsi le réseau international spécialisé dans la gestion des voyages d'affaires.
Ce partenariat permet à GlobalStar de consolider sa présence en France, un marché considéré comme stratégique pour le voyage d'affaires, grâce à l'expertise locale de Selectour Affaires.
« La France est un marché essentiel pour bon nombre de nos clients et un puissant moteur de la demande en voyages d’affaires à l’échelle mondiale.
En accueillant Selectour Affaires en tant que partenaire, nous renforçons considérablement notre présence en France grâce à une entreprise expérimentée, ambitieuse et dont les valeurs correspondent parfaitement aux nôtres », a ainsi déclaré James Stevenson, PDG de GlobalStar, dans un communiqué.
Un accès renforcé aux réseaux internationaux
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Avec ce rapprochement, les partenaires de GlobalStar disposeront d'un relais local pour accompagner leurs clients en France, tandis que les clients de Selectour Affaires pourront s'appuyer sur le réseau international de GlobalStar pour leurs déplacements à l'étranger.
« Ce partenariat nous permet d’offrir à nos clients le meilleur des deux mondes : notre connaissance approfondie du marché français et l’accès à un réseau véritablement mondial, soutenu par une technologie de pointe et des relations solides avec les fournisseurs, a ajouté pour sa part, Patricia Morosini, Directrice Voyage d’Affaires chez Selectour Affaires.
Avant tout, nous partageons la même conviction : l’excellence du service client repose sur la confiance, la transparence et la flexibilité. Nous sommes impatients d’écrire ce nouveau chapitre aux côtés de GlobalStar. »
A lire aussi : RateHawk et GlobalStar annoncent un partenariat stratégique mondial
« Ce partenariat nous permet d’offrir à nos clients le meilleur des deux mondes : notre connaissance approfondie du marché français et l’accès à un réseau véritablement mondial, soutenu par une technologie de pointe et des relations solides avec les fournisseurs, a ajouté pour sa part, Patricia Morosini, Directrice Voyage d’Affaires chez Selectour Affaires.
Avant tout, nous partageons la même conviction : l’excellence du service client repose sur la confiance, la transparence et la flexibilité. Nous sommes impatients d’écrire ce nouveau chapitre aux côtés de GlobalStar. »
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