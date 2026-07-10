PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

La nouvelle zone aquatique de plus de 6 000 m², baptisée "Coral Bay, La Légende Perdue" - Photo : PortAventura World
PortAventura World ouvrira cet été deux nouvelles expériences : "Coral Bay, La Légende Perdue", une extension du Caribe Aquatic Park, et "Makamanu Jungle, The Adventure Trek".
La nouvelle zone aquatique de plus de 6 000 m², baptisée "Coral Bay, La Légende Perdue", s'inspire d'une ancienne baie de pirates engloutie puis réapparue des profondeurs de l'océan. Eau, exploration et décors thématiques rythmeront cette extension du Caribe Aquatic Park, qui intervient après la meilleure année de fréquentation de son histoire, selon PortAventura World.
Parmi les nouvelles installations figure Cyclone, présenté comme le deuxième water coaster familial au monde et le premier en Europe conçu pour un public familial.
Les visiteurs pourront également découvrir La Baie des Pirates, annoncée comme la première piscine multi-aventure au monde, ainsi que The Crab, une tour regroupant cinq parcours de toboggans.
Les plus jeunes disposeront d'un espace interactif baptisé Splash Port. L'ensemble sera complété par un nouveau point de restauration, El Bucanero, ainsi que par plusieurs espaces de détente intégrés à la thématique de cette cité pirate sous-marine.
La nouvelle zone aquatique de plus de 6 000 m², baptisée "Coral Bay, La Légende Perdue", s'inspire d'une ancienne baie de pirates engloutie puis réapparue des profondeurs de l'océan. Eau, exploration et décors thématiques rythmeront cette extension du Caribe Aquatic Park, qui intervient après la meilleure année de fréquentation de son histoire, selon PortAventura World.
Parmi les nouvelles installations figure Cyclone, présenté comme le deuxième water coaster familial au monde et le premier en Europe conçu pour un public familial.
Les visiteurs pourront également découvrir La Baie des Pirates, annoncée comme la première piscine multi-aventure au monde, ainsi que The Crab, une tour regroupant cinq parcours de toboggans.
Les plus jeunes disposeront d'un espace interactif baptisé Splash Port. L'ensemble sera complété par un nouveau point de restauration, El Bucanero, ainsi que par plusieurs espaces de détente intégrés à la thématique de cette cité pirate sous-marine.
Un parcours d'aventure au cœur de la végétation de Polynesia
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La seconde nouveauté prendra place dans la zone Polynesia de PortAventura Park avec "Makamanu Jungle, The Adventure Trek".
Ce parcours aérien de 135 mètres traversera une végétation tropicale au moyen de passerelles, tunnels de corde, ponts suspendus et structures en hauteur. Le décor évoquera une ancienne carrière volcanique dissimulée dans la jungle.
Pensée pour un public familial, l'expérience proposera plusieurs niveaux de difficulté. Elle comprendra notamment 18 cabanes surélevées, 20 tunnels de corde, trois échelles à filet, quatre toboggans et une structure centrale de quatre étages offrant différents niveaux d'aventure.
Le nouvel espace bénéficiera également d'un accès direct depuis la zone Far West, créant une liaison supplémentaire entre les deux univers du parc.
Ce parcours aérien de 135 mètres traversera une végétation tropicale au moyen de passerelles, tunnels de corde, ponts suspendus et structures en hauteur. Le décor évoquera une ancienne carrière volcanique dissimulée dans la jungle.
Pensée pour un public familial, l'expérience proposera plusieurs niveaux de difficulté. Elle comprendra notamment 18 cabanes surélevées, 20 tunnels de corde, trois échelles à filet, quatre toboggans et une structure centrale de quatre étages offrant différents niveaux d'aventure.
Le nouvel espace bénéficiera également d'un accès direct depuis la zone Far West, créant une liaison supplémentaire entre les deux univers du parc.
Consolider son positionnement sur le tourisme familial
PortAventura World indique que la nouvelle zone intégrera des espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un parcours de cordes équipé de harnais sera également proposé aux visiteurs en quête d'une expérience plus sportive.
Tout au long du parcours, plusieurs éléments visuels feront référence à Makamanu, spectacle emblématique qui a marqué l'histoire du resort pendant plusieurs années.
Avec ces deux nouvelles expériences, PortAventura World poursuit le développement de son offre destinée aux familles et entend renouveler son attractivité auprès des visiteurs fidèles comme des nouveaux clients.
Le resort estime que ces investissements contribueront à renforcer son positionnement parmi les principales destinations de vacances familiales du sud de l'Europe, en diversifiant encore son offre de loisirs estivale.
Tout au long du parcours, plusieurs éléments visuels feront référence à Makamanu, spectacle emblématique qui a marqué l'histoire du resort pendant plusieurs années.
Avec ces deux nouvelles expériences, PortAventura World poursuit le développement de son offre destinée aux familles et entend renouveler son attractivité auprès des visiteurs fidèles comme des nouveaux clients.
Le resort estime que ces investissements contribueront à renforcer son positionnement parmi les principales destinations de vacances familiales du sud de l'Europe, en diversifiant encore son offre de loisirs estivale.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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