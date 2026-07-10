logo DestiMaG  
Recherche avancée

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

Pour consolider son positionnement sur le tourisme familial


PortAventura World poursuit le développement de son offre de loisirs en famille. Le resort espagnol ouvrira cet été deux nouvelles expériences : "Coral Bay, La Légende Perdue", une extension du Caribe Aquatic Park, et "Makamanu Jungle, The Adventure Trek", un parcours d'aventure en plein air implanté dans la zone Polynesia de PortAventura Park.


Rédigé par le Vendredi 10 Juillet 2026 à 18:25

La nouvelle zone aquatique de plus de 6 000 m², baptisée "Coral Bay, La Légende Perdue" - Photo : PortAventura World
La nouvelle zone aquatique de plus de 6 000 m², baptisée "Coral Bay, La Légende Perdue" - Photo : PortAventura World
IFTM
PortAventura World ouvrira cet été deux nouvelles expériences : "Coral Bay, La Légende Perdue", une extension du Caribe Aquatic Park, et "Makamanu Jungle, The Adventure Trek".

La nouvelle zone aquatique de plus de 6 000 m², baptisée "Coral Bay, La Légende Perdue", s'inspire d'une ancienne baie de pirates engloutie puis réapparue des profondeurs de l'océan. Eau, exploration et décors thématiques rythmeront cette extension du Caribe Aquatic Park, qui intervient après la meilleure année de fréquentation de son histoire, selon PortAventura World.

Parmi les nouvelles installations figure Cyclone, présenté comme le deuxième water coaster familial au monde et le premier en Europe conçu pour un public familial.

Les visiteurs pourront également découvrir La Baie des Pirates, annoncée comme la première piscine multi-aventure au monde, ainsi que The Crab, une tour regroupant cinq parcours de toboggans.

Les plus jeunes disposeront d'un espace interactif baptisé Splash Port. L'ensemble sera complété par un nouveau point de restauration, El Bucanero, ainsi que par plusieurs espaces de détente intégrés à la thématique de cette cité pirate sous-marine.

Un parcours d'aventure au cœur de la végétation de Polynesia

"Makamanu Jungle, The Adventure Trek" - Photo : PortAventura World
"Makamanu Jungle, The Adventure Trek" - Photo : PortAventura World
Autres articles
La seconde nouveauté prendra place dans la zone Polynesia de PortAventura Park avec "Makamanu Jungle, The Adventure Trek".

Ce parcours aérien de 135 mètres traversera une végétation tropicale au moyen de passerelles, tunnels de corde, ponts suspendus et structures en hauteur. Le décor évoquera une ancienne carrière volcanique dissimulée dans la jungle.

Pensée pour un public familial, l'expérience proposera plusieurs niveaux de difficulté. Elle comprendra notamment 18 cabanes surélevées, 20 tunnels de corde, trois échelles à filet, quatre toboggans et une structure centrale de quatre étages offrant différents niveaux d'aventure.

Le nouvel espace bénéficiera également d'un accès direct depuis la zone Far West, créant une liaison supplémentaire entre les deux univers du parc.

Consolider son positionnement sur le tourisme familial

PortAventura World indique que la nouvelle zone intégrera des espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un parcours de cordes équipé de harnais sera également proposé aux visiteurs en quête d'une expérience plus sportive.

Tout au long du parcours, plusieurs éléments visuels feront référence à Makamanu, spectacle emblématique qui a marqué l'histoire du resort pendant plusieurs années.

Avec ces deux nouvelles expériences, PortAventura World poursuit le développement de son offre destinée aux familles et entend renouveler son attractivité auprès des visiteurs fidèles comme des nouveaux clients.

Le resort estime que ces investissements contribueront à renforcer son positionnement parmi les principales destinations de vacances familiales du sud de l'Europe, en diversifiant encore son offre de loisirs estivale.


Lu 144 fois

Tags : portaventura
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 10 Juillet 2026 - 07:24 Etats-Unis : sur la Route 66, de Santa Monica au Bagdad Café

Jeudi 9 Juillet 2026 - 13:00 PromPerú forme les agences de voyages à Marseille

Brand News DestiMaG

Ventes de dernière minute et jeu concours : l’été sera chaud avec Quartier Libre

Ventes de dernière minute et jeu concours : l’été sera chaud avec Quartier Libre
Comme toute la profession, Quartier Libre a vécu un premier semestre compliqué. Mais Stéphane...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Émirats arabes unis et Égypte : deux destinations d'exception, une expertise locale signée DAKKAK UAE

Émirats arabes unis et Égypte : deux destinations d'exception, une expertise locale signée DAKKAK UAE
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
AirMaG

AirMaG

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026

Le premier A350-900 d'Aircalin prend forme à Toulouse avant une livraison fin 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers

Croisières : Marseille veut mieux maîtriser les flux de passagers
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo

Le Groupe Télégramme s'offre l'hôtel 4 étoiles « Le Grand Bé » à Saint-Malo
La Travel Tech

La Travel Tech

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages

Travel Compositor intègre AskIA à AI Trips pour simplifier la réservation de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan

Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan
Partez en France

Partez en France

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs

Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs
Production

Production

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été

TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias