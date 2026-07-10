PortAventura World dévoile deux nouveautés dédiées aux familles pour l'été

La seconde nouveauté prendra place dans la zone Polynesia de PortAventura Park avec "Makamanu Jungle, The Adventure Trek".



Ce parcours aérien de 135 mètres traversera une végétation tropicale au moyen de passerelles, tunnels de corde, ponts suspendus et structures en hauteur. Le décor évoquera une ancienne carrière volcanique dissimulée dans la jungle.



Pensée pour un public familial, l'expérience proposera plusieurs niveaux de difficulté. Elle comprendra notamment 18 cabanes surélevées, 20 tunnels de corde, trois échelles à filet, quatre toboggans et une structure centrale de quatre étages offrant différents niveaux d'aventure.



Le nouvel espace bénéficiera également d'un accès direct depuis la zone Far West, créant une liaison supplémentaire entre les deux univers du parc.