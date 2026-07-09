Etats-Unis : sur la Route 66, de Santa Monica au Bagdad Café

Après Barstow, on connaît enfin le bonheur d'avaler des kilomètres sur le tracé historique de la Route 66.



Pourtant, elle zigzague parfois, ondule ici et là assez méchamment et n’est pas toujours bien entretenue !



A intervalles réguliers, des maisons arborent fièrement le drapeau américain étoilé et des rangées de boites aux lettres

surgissent au milieu de nulle part.



De loin en loin aussi, des cafés et des stations services vintage brandissent leurs enseignes colorées kitch et d’improbables motels sont entourés par un fatras d'antiques Chevrolet, Ford, Buick, Pontiac, Plymouth et autres Dodge hors service depuis longtemps.



Dans ce pays qui leur a longtemps rendu un véritable culte, les grosses cylindrées ont été remplacées par les SUV. Mais souvent aussi par des voitures bien plus modestes qu’autrefois.



Les bikers, eux, restent fidèles à la Route 66. En Californie, on en a croisé beaucoup, de tous les âges, appliqués à avaler consciencieusement des kilomètres de bitume avec leurs puissantes Harley Davidson.



Plus loin, en Arizona, on les a vus affronter sans sourciller les rudes lacets du col de Sietgreaves, où d’innombrables croix, bouquets de fleurs et inscriptions disent combien la Route 66 sait être meurtrière.



Cependant, des familles dispersent aussi sur ce col les cendres de proches décédés ... ailleurs ! Parce qu'à leurs yeux, la mythique Route 66 incarne à jamais l’aventure et la liberté...