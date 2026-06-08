États-Unis, Canada, Mexique : la Coupe du Monde 2026 peine à séduire les voyageurs français

Le principal frein reste le coût global du voyage.



Comme souvent lors des grands événements sportifs, les prix ont fortement augmenté. Hôtels, vols, transferts : les professionnels dénoncent une flambée généralisée des tarifs.



« Tous les fournisseurs multiplient les prix par trois ou quatre. Les hôtels, les transferts, l’aérien… » , constate Jean Eustache.



Au Mexique, certains hôtels refusent même d’appliquer leurs tarifs négociés habituels pendant la compétition. Les prix peuvent être multipliés par quatre ou cinq.



« Il y a eu une communication dans les médias sur les tarifs élevés à tous les niveaux qui a peut-être refroidi les gens, qui s'inquiètent du coût sur place des restos, transferts au stade, etc. », note Grégory Bot.



Autre difficulté : la billetterie. « Comme toujours pour ce genre d'événement, il est extrêmement compliqué de trouver des billets, ils sont chers, et puis nous avons appris qu'au Mexique, par exemple, de faux billets seraient en circulation », explique Jean Eustache, qui préfère ne pas gérer directement les billets de match afin d’éviter les mauvaises surprises.



Le contexte politique américain joue également un rôle important. Plusieurs professionnels évoquent un « effet Trump » qui freine les départs vers les États-Unis.



« Les États-Unis subissent un vrai refroidissement » , estime Jean Eustache, qui parle d’une baisse d’environ 50% de ses ventes vers la destination en 2026.



Même si les clients ne le disent pas toujours clairement, le durcissement des conditions d’entrée et le climat politique américain semblent peser sur l’attractivité du pays.



À l’inverse, le Canada et parfois le Mexique profitent d’un report de clientèle. Pour l'instant, le calendrier des matches n'y est pas favorable.



« La France joue aux Etats-Unis uniquement. Au début, en tout cas, on est quand même majoritairement sur des personnes qui veulent aller voir l'équipe de France », souligne Grégory Bot.