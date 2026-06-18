Latin Xplore ouvre un nouveau bureau au Mexique

Et voici un nouveau petit drapeau sur la carte du DMC Latin Xplore.
Le spécialiste de l’Amérique latine, entièrement BtoB, ouvre un nouveau bureau.
Déjà présent en Argentine, au Brésil, au Chili, au Pérou, en Colombie et en Équateur, le DMC pose ses valises et ses classeurs au Mexique ! Lauren Nadot sera la country manager de Latin Xplore Mexico.
Elle possède une quinzaine d’années d’expérience dans le tourisme, notamment dans l’univers des DMC au Mexique. Dernièrement, elle était en charge du développement international de Rutopía.
Elle ne sera pas seule pour ce lancement, puisqu’elle sera accompagnée de Sheila Cerón, nommée responsable des opérations, qui possède plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie touristique.
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Déjà présent en Argentine, au Brésil, au Chili, au Pérou, en Colombie et en Équateur, le DMC pose ses valises et ses classeurs au Mexique ! Lauren Nadot sera la country manager de Latin Xplore Mexico.
Elle possède une quinzaine d’années d’expérience dans le tourisme, notamment dans l’univers des DMC au Mexique. Dernièrement, elle était en charge du développement international de Rutopía.
Elle ne sera pas seule pour ce lancement, puisqu’elle sera accompagnée de Sheila Cerón, nommée responsable des opérations, qui possède plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie touristique.
Latin Xplore compte plus de 60 collaborateurs
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Le DMC accompagne les agences de voyages françaises dans toutes leurs demandes : groupes classiques ou thématiques, FIT, MICE… Il propose également sa propre gamme de départs garantis GIR inédits.
A lire : Latin Xplore, le nouveau DMC Amérique Latine 100% B2B
Depuis son lancement, Latin Xplore s’est considérablement développé.
Né de l’association entre Stephan Forget, président de Go West Tours, et Gaëlle Montcharmont, le DMC compte maintenant une soixantaine de collaborateurs, grâce notamment au développement des marchés internationaux et du MICE avec Cactus Tour.
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