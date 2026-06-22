Conflits dans le monde : les USA s’octroient un jackpot avec le kérosène ! [ABO]

Les désordres semés ici ou là vont remplir les poches des pétroliers

Qu’il s’agisse du résultat d’une guerre mal préparée - avec pour conséquence le blocage de l’économie mondiale dans le détroit d’Ormuz - ou bien d’une opération bien anticipée pour prendre le contrôle du Venezuela, le résultat est le même pour les Etats-Unis : des superprofits sur le kérosène, le carburant des avions.

Rédigé par Christophe HARDIN le Lundi 22 Juin 2026 à 07:37

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