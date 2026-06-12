Anthropic sous embargo : les États-Unis politisent l'usage de l’IA

Le lancement d’un modèle aussi performant comporte des risques. Sans protection, les capacités de Fable 5 dans des domaines comme la cybersécurité pourraient être détournées et causer des dommages importants

pompier pyromane de l’IA

garde-fous prévenant un usage malveillant

contre ses propres infrastructures critiques, des banques aux administrations en passant par les centres de santé