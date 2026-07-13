Route 66 : road trip en Arizona, d'Oatman à Scottsdale

Après ce rite de passage auquel nous avons (évidemment) sacrifié, direction Seligman !



Cette localité a manqué être rayée de carte après la construction de l’Interstate 40 pour relier l’est des Etats-Unis à la Californie.



En 2020, elle ne comptait d'ailleurs plus que 446 habitants. Elle a été sauvée par le célèbre Angel Delgadillo, en même temps que la Route 66.



Sur place, cet enfant du pays désormais âgé de plus de 90 ans est un véritable héros. Sa photo trône devant son échoppe-bric à brac tandis que, mettant à profit sa célébrité, sa famille tient désormais plusieurs magasins dans la rue principale où s'alignent à touche-touche restaurants, boutiques de vêtements, de souvenirs kitch et panneaux affichant des photos grandeur nature d'Elvis Presley et de Marylin Monroe.



De vieilles voitures colorées des années 1950-60 - aux phares peints de gros yeux comme dans les dessins animés - complètent le décor de Seligman. Il n'est pas rare de voir des jeunes femmes en short se faire photographier, assises sur leur capot, avant d’aller déguster une glace !