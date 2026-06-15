Coupe du Monde 2026 : France Diplomatie publie le guide de sécurité des supporters aux États-Unis

Les'invitent au cœur des recommandations.Le Consulat de France insiste sur des règles juridiques strictes et parfois différentes des usages européens, commeet la fixation de la majorité légale à 21 ans pour l'achat de boissons alcoolisées.De plus, bien quesoit en vente libre dans certains États, son transport transfrontalier entre deux États américains demeure formellement interdit par la loi fédérale.Les voyageurs sont également invités àen cas de perte ou de contrôle.Une attention particulière est requise dans les grands centre urbains comme New-York, où la forte affluence dans les transports et autour desaugmente les risques de petite délinquance.Les autorités lancent par ailleurs une, où les produits stupéfiants de rue sont fréquemment altérés avec des opioïdes de synthèse comme le fentanyl, présentant un risque mortel immédiat pour les touristes de passage, cibles privilégiées des revendeurs.Pour limiter les risques d'agression et de vol, il est conseillé de, et de se tourner vers le Consulat général uniquement en cas d'urgence avérée, telle qu'une arrestation ou la perte de passeport.