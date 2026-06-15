Coupe du Monde 2026 : France Diplomatie publie le guide de sécurité des supporters aux États-Unis

France Diplomatie publie le guide de sécurité des supporters aux États-Unis durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Depositphotos.com, FamVeldman
L'accès au territoire américain ne s'improvise pas pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les autorités rappellent l'obligation absolue pour les ressortissants français de détenir un ESTA ou un visa en cours de validité, des démarches à effectuer exclusivement sur les plateformes officielles de l'ambassade.
De plus, compte tenu des coûts exorbitants du système de santé local, la souscription à une assurance maladie et rapatriement est vivement recommandée, l'État français ne prenant en charge aucun frais médical ou d'évacuation.
Côté billetterie, la vigilance est de mise face à la prolifération de faux billets, la FIFA insistant sur le fait que seuls les accès achetés sur sa plateforme officielle seront validés aux portes des stades.
Sur le plan purement logistique, l'accès aux différentes enceintes sportives nécessite une forte anticipation. Pour le premier match des Bleus et pour la finale au MetLife Stadium près de New York, la circulation automobile sera saturée, incitant à privilégier les navettes officielles ou le réseau ferroviaire NJ Transit, tout en respectant la politique draconienne des sacs transparents imposée par le stade.
À Philadelphie, l'accès au Lincoln Financial Field devra idéalement se faire via la ligne B du métro local pour contourner les parkings payants et complets.
Enfin, pour le match à Boston, les supporters doivent intégrer que le stade se situe à Foxborough, soit à trente-cinq kilomètres du centre-ville, ce qui rallongera considérablement les temps de transport.
Les autorités rappellent l'obligation absolue pour les ressortissants français de détenir un ESTA ou un visa en cours de validité, des démarches à effectuer exclusivement sur les plateformes officielles de l'ambassade.
De plus, compte tenu des coûts exorbitants du système de santé local, la souscription à une assurance maladie et rapatriement est vivement recommandée, l'État français ne prenant en charge aucun frais médical ou d'évacuation.
Côté billetterie, la vigilance est de mise face à la prolifération de faux billets, la FIFA insistant sur le fait que seuls les accès achetés sur sa plateforme officielle seront validés aux portes des stades.
Sur le plan purement logistique, l'accès aux différentes enceintes sportives nécessite une forte anticipation. Pour le premier match des Bleus et pour la finale au MetLife Stadium près de New York, la circulation automobile sera saturée, incitant à privilégier les navettes officielles ou le réseau ferroviaire NJ Transit, tout en respectant la politique draconienne des sacs transparents imposée par le stade.
À Philadelphie, l'accès au Lincoln Financial Field devra idéalement se faire via la ligne B du métro local pour contourner les parkings payants et complets.
Enfin, pour le match à Boston, les supporters doivent intégrer que le stade se situe à Foxborough, soit à trente-cinq kilomètres du centre-ville, ce qui rallongera considérablement les temps de transport.
Consignes de sécurité et spécificités de la législation locale
Autres articles
Le respect des lois locales et la vigilance sanitaire s'invitent au cœur des recommandations.
Le Consulat de France insiste sur des règles juridiques strictes et parfois différentes des usages européens, comme l'interdiction stricte de consommer de l'alcool dans l'espace public et la fixation de la majorité légale à 21 ans pour l'achat de boissons alcoolisées.
De plus, bien que le cannabis soit en vente libre dans certains États, son transport transfrontalier entre deux États américains demeure formellement interdit par la loi fédérale.
Les voyageurs sont également invités à conserver une copie numérique de leurs papiers d'identité en cas de perte ou de contrôle.
Une attention particulière est requise dans les grands centre urbains comme New-York, où la forte affluence dans les transports et autour des fan zones comme Times Square ou Penn Station augmente les risques de petite délinquance.
Les autorités lancent par ailleurs une alerte sanitaire majeure concernant le marché de la drogue à New-York, où les produits stupéfiants de rue sont fréquemment altérés avec des opioïdes de synthèse comme le fentanyl, présentant un risque mortel immédiat pour les touristes de passage, cibles privilégiées des revendeurs.
Pour limiter les risques d'agression et de vol, il est conseillé de ne pas circuler seul la nuit dans les secteurs moins animés du Bronx ou dans Central Park, et de se tourner vers le Consulat général uniquement en cas d'urgence avérée, telle qu'une arrestation ou la perte de passeport.
Lire aussi : Nick Adams, le Monsieur Tourisme de Trump, répond aux critiques sur les États-Unis
Le Consulat de France insiste sur des règles juridiques strictes et parfois différentes des usages européens, comme l'interdiction stricte de consommer de l'alcool dans l'espace public et la fixation de la majorité légale à 21 ans pour l'achat de boissons alcoolisées.
De plus, bien que le cannabis soit en vente libre dans certains États, son transport transfrontalier entre deux États américains demeure formellement interdit par la loi fédérale.
Les voyageurs sont également invités à conserver une copie numérique de leurs papiers d'identité en cas de perte ou de contrôle.
Une attention particulière est requise dans les grands centre urbains comme New-York, où la forte affluence dans les transports et autour des fan zones comme Times Square ou Penn Station augmente les risques de petite délinquance.
Les autorités lancent par ailleurs une alerte sanitaire majeure concernant le marché de la drogue à New-York, où les produits stupéfiants de rue sont fréquemment altérés avec des opioïdes de synthèse comme le fentanyl, présentant un risque mortel immédiat pour les touristes de passage, cibles privilégiées des revendeurs.
Pour limiter les risques d'agression et de vol, il est conseillé de ne pas circuler seul la nuit dans les secteurs moins animés du Bronx ou dans Central Park, et de se tourner vers le Consulat général uniquement en cas d'urgence avérée, telle qu'une arrestation ou la perte de passeport.
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