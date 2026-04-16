Las Vegas, la fin des clichés ?

Parmi les changements les plus visibles figure l’essor des événements sportifs.



L’arrivée de la Formule 1, dont la course urbaine se déroule directement sur le Strip depuis quatre ans, symbolise cette montée en gamme spectaculaire.



" Ils ont construit d’immenses stades et développé de très nombreuses infrastructures sportives. C’est impressionnant. Si on compare avec Monaco, il y a quelque chose de vraiment démesuré à Las Vegas ", souligne Kristin Weddingfeld.



La ville capitalise également sur des équipements dédiés aux fans et aux grandes compétitions, renforçant son positionnement de destination événementielle internationale. Les "watch parties" sont organisées dans des lieux emblématiques comme Stadium Swim, où les matchs sont diffusés sur écrans géants au bord des piscines.



Autre transformation majeure, la gastronomie. Historiquement connue pour ses buffets à bas coût, Las Vegas s’est imposée comme une destination culinaire à part entière.



" Aujourd’hui, ce sont les restaurants qui font venir les visiteurs. L’offre a clairement monté en gamme ", insiste la représentante.



Désormais, chefs internationaux, tables gastronomiques et concepts innovants attirent les visiteurs, tandis que les hôtels renforcent leurs standards de service et de bien-être, avec spas et expériences premium.