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Brand USA lance son programme d’ambassadeurs en France

Une initiative mondiale dans le cadre d’America250


Brand USA lance pour la première fois en France son programme mondial d’ambassadeurs, avec l’objectif de nommer 250 agents de voyages à l’échelle internationale d’ici le 4 juillet 2026, dont 10 sur le marché français, dans le cadre de l’opération America250.


Rédigé par le Mercredi 22 Avril 2026 à 10:42

Les candidatures pour la promotion française sont ouvertes depuis le 13 avril et se clôtureront le 29 mai 2026 - Depositphotos.com, VisualGeneration
Les candidatures pour la promotion française sont ouvertes depuis le 13 avril et se clôtureront le 29 mai 2026 - Depositphotos.com, VisualGeneration
CroisiEurope
Brand USA déploie en 2026 son programme d’ambassadeurs à l’échelle mondiale et l’introduit pour la première fois en France.

Les candidatures pour la promotion française sont ouvertes depuis le 13 avril et se clôtureront le 29 mai 2026.

Les agents de voyages intéressés doivent soumettre un dossier écrit ou une vidéo pour présenter leur engagement et leur expertise sur la destination États-Unis.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Brand USA, avec pour ambition de constituer un réseau de professionnels capables de promouvoir la destination sur leurs marchés respectifs.

Le programme a été testé en 2025 en Australie et en Nouvelle-Zélande auprès de 12 agents de voyages, avant d’être étendu à d’autres marchés.

Un dispositif axé sur la formation et la montée en expertise

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Brand USA structure ce programme autour d’un accompagnement professionnel destiné aux agents sélectionnés.

Les ambassadeurs bénéficieront d’un accès à des événements, à des réseaux professionnels ainsi qu’à un programme de formation incluant des webinaires, notamment sur l’intelligence artificielle et les évolutions du secteur.

Le programme prévoit également une mise en avant des participants sur les canaux de communication professionnels, ainsi qu’un voyage d’immersion aux États-Unis en 2027.

« Les agents de voyages sont l’un des principaux moteurs du tourisme international », a déclaré Malcolm Smith, vice-président senior chez Brand USA.

A lire aussi : Voyage en famille : Brand USA dévoile 50 expériences à travers les États-Unis

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Tags : brand usa, etats unis
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