Brand USA lance son programme d’ambassadeurs en France

programme d’ambassadeurs à l’échelle mondiale et l’introduit pour la première fois en France.



Les candidatures pour la promotion française sont ouvertes depuis le 13 avril et se clôtureront le 29 mai 2026.



Les agents de voyages intéressés doivent soumettre un dossier écrit ou une vidéo pour présenter leur engagement et leur expertise sur la destination États-Unis.



Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Brand USA, avec pour ambition de constituer un réseau de professionnels capables de promouvoir la destination sur leurs marchés respectifs.



Le programme a été testé en 2025 en Australie et en Nouvelle-Zélande auprès de 12 agents de voyages, avant d’être étendu à d’autres marchés. Brand USA déploie en 2026 sonà l’échelle mondiale et l’introduit pour la première fois en France.Les candidatures pour la promotion française sont ouvertes depuis leLes agents de voyages intéressés doiventpour présenter leur engagement et leur expertise sur la destinationCette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Brand USA, avec pour ambition de constituer un réseau de professionnels capables de promouvoir la destination sur leurs marchés respectifs.Le programme a été testé en 2025 en Australie et en Nouvelle-Zélande auprès de, avant d’être étendu à d’autres marchés.