Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035

Les exercices se suivent et se ressemblent pour le Club Med.
Malgré le départ de son emblématique dirigeant, l’entreprise affiche une vitalité à toute épreuve, alors même que l’instabilité géopolitique fragilise quelque peu l’activité touristique.
Ainsi, en 2025, le chiffre d’affaires a progressé de 4 % pour s’établir à 2,222 milliards d’euros, contre un peu plus de 2 milliards l’année précédente.
Au total, 1,4 million de voyageurs ont fréquenté les différents établissements de la marque, qui affichent aussi un taux d’occupation en amélioration de 1,8 point, à 75,8 %.
Concernant la rentabilité de l’exercice, aucun chiffre n’a été avancé, même si le communiqué évoque une marge opérationnelle en ligne avec les objectifs stratégiques. Cet indicateur avait été fixé à 10 % en 2025, contre 9,1 % en 2024.
Ce solide exercice est porté par le dynamisme des marchés émergents, en particulier en Amérique du Sud et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
Malgré le départ de son emblématique dirigeant, l’entreprise affiche une vitalité à toute épreuve, alors même que l’instabilité géopolitique fragilise quelque peu l’activité touristique.
Ainsi, en 2025, le chiffre d’affaires a progressé de 4 % pour s’établir à 2,222 milliards d’euros, contre un peu plus de 2 milliards l’année précédente.
Au total, 1,4 million de voyageurs ont fréquenté les différents établissements de la marque, qui affichent aussi un taux d’occupation en amélioration de 1,8 point, à 75,8 %.
Concernant la rentabilité de l’exercice, aucun chiffre n’a été avancé, même si le communiqué évoque une marge opérationnelle en ligne avec les objectifs stratégiques. Cet indicateur avait été fixé à 10 % en 2025, contre 9,1 % en 2024.
Ce solide exercice est porté par le dynamisme des marchés émergents, en particulier en Amérique du Sud et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
Club Med : "une dynamique positive" pour 2026
La croissance a atteint 10 % dans les resorts de montagne, tandis que les établissements "soleil" enregistraient une progression de 4 % et que la gamme luxe de la marque, l’Exclusive Collection, affichait une hausse de 5 %.
Et cette belle dynamique, essentiellement portée par la hausse des tarifs de la marque au trident, puisque le prix moyen journalier s’est établi à 241 euros (+5 %), semble se poursuivre en 2026.
Ce succès commercial du Club Med profite toutefois un peu moins aux agences de voyages, puisque 73 % des ventes se font en direct ou en semi-direct et que 49 % des clients individuels du Club Med ont réservé en ligne, soit 2 points de plus par rapport à 2024.
Le communiqué indique que les dernières tendances de réservation affichent "une dynamique positive, portée notamment par la solidité de la demande pour les séjours en all inclusive".
D’ailleurs, les ventes pour la saison hiver 2026/2027 sont d’ores et déjà bien orientées, grâce notamment aux resorts de montagne.
À noter que cette année sera marquée par l’ouverture de deux nouveaux établissements : Club Med South Africa Beach & Safari, dont l’ouverture est prévue en juillet 2026, et Club Med Bornéo, attendu en novembre 2026.
Et cette belle dynamique, essentiellement portée par la hausse des tarifs de la marque au trident, puisque le prix moyen journalier s’est établi à 241 euros (+5 %), semble se poursuivre en 2026.
Ce succès commercial du Club Med profite toutefois un peu moins aux agences de voyages, puisque 73 % des ventes se font en direct ou en semi-direct et que 49 % des clients individuels du Club Med ont réservé en ligne, soit 2 points de plus par rapport à 2024.
Le communiqué indique que les dernières tendances de réservation affichent "une dynamique positive, portée notamment par la solidité de la demande pour les séjours en all inclusive".
D’ailleurs, les ventes pour la saison hiver 2026/2027 sont d’ores et déjà bien orientées, grâce notamment aux resorts de montagne.
À noter que cette année sera marquée par l’ouverture de deux nouveaux établissements : Club Med South Africa Beach & Safari, dont l’ouverture est prévue en juillet 2026, et Club Med Bornéo, attendu en novembre 2026.
Club Med vise 2,6 millions de clients en 2035
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Ce n’est pas tout, car forte de cette réussite, la nouvelle direction souhaite désormais imprimer sa marque sur l’entreprise.
Après la montée en gamme, le Club Med souhaite doubler de taille pour viser les 100 clubs, mais ce n’est pas tout.
"La stratégie de premiumisation que Club Med a menée ces dernières années produit désormais des résultats concrets, portée par l'engagement sans faille de nos équipes.
Nous devons maintenant accélérer pour répondre aux exigences toujours plus grandes de nos G.M. et attirer de nouveaux clients, tout en renforçant ce qui fait l'identité singulière du Club Med.
Nous disposons aujourd'hui de bases solides pour engager une nouvelle phase de notre histoire, centrée sur l'accélération de notre croissance et de notre développement, l'amélioration continue de l'expérience dans l'ensemble de nos Resorts et le renforcement de notre leadership sur le segment du all inclusive premium.
Notre ambition est claire et audacieuse : redéfinir notre leadership ce qui passera par un doublement de notre taille d'ici 2035 et l'accueil de 2,6 millions de clients dans 100 Resorts Premium à travers le monde,]i" a déclaré Stéphane Maquaire, président-directeur général du Club Med.
Une évolution qui se fait avec la passation de pouvoir plus ou moins facile, alors que de nombreux cadres ont quitté le navire.
Après la montée en gamme, le Club Med souhaite doubler de taille pour viser les 100 clubs, mais ce n’est pas tout.
"La stratégie de premiumisation que Club Med a menée ces dernières années produit désormais des résultats concrets, portée par l'engagement sans faille de nos équipes.
Nous devons maintenant accélérer pour répondre aux exigences toujours plus grandes de nos G.M. et attirer de nouveaux clients, tout en renforçant ce qui fait l'identité singulière du Club Med.
Nous disposons aujourd'hui de bases solides pour engager une nouvelle phase de notre histoire, centrée sur l'accélération de notre croissance et de notre développement, l'amélioration continue de l'expérience dans l'ensemble de nos Resorts et le renforcement de notre leadership sur le segment du all inclusive premium.
Notre ambition est claire et audacieuse : redéfinir notre leadership ce qui passera par un doublement de notre taille d'ici 2035 et l'accueil de 2,6 millions de clients dans 100 Resorts Premium à travers le monde,]i" a déclaré Stéphane Maquaire, président-directeur général du Club Med.
Une évolution qui se fait avec la passation de pouvoir plus ou moins facile, alors que de nombreux cadres ont quitté le navire.
Paris · 20 avril 2026
Résultats Annuels 2025
Indicateurs financiers clés
2 222 M€
Volume d'activité
+4 % vs 2024
241 €
Prix moyen journalier (ADR)
+5 %
+1,4 M
Clients dans le monde
75,8 %
Taux d'occupation moyen
+1,8 pt
61
Resorts premium dans 25 pays
49 %
Clients ayant réservé en ligne
+2 pts
Chiffres complémentaires
73 % Ventes directes & semi-directes
4 % Croissance Resorts Soleil
10 % Croissance Resorts montagne
5 % Croissance Exclusive Collection
Équipes Club Med
29 741
G.O. & G.E. — plus de 100 nationalités
Une diversité multiculturelle emblématique au cœur de l'expérience Club Med, avec 73 % de collaborateurs recrutés localement.
Prochains projets & ambitions
Chargement de la carte…
South Africa Beach & Safari🌊 Juillet 2026
Club Med Bornéo🌿 Novembre 2026
2ᵉ Resort ski — Italie⛷️ 2028
2ᵉ Resort ski — Québec⛷️ 2028
Club Med Manado🐚 Signé — date TBD
Vision 2035✨ Objectif stratégique