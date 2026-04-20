Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035

La croissance a atteint 10 % dans les resorts de montagne, tandis que les établissements "soleil" enregistraient une progression de 4 % et que la gamme luxe de la marque, l’Exclusive Collection, affichait une hausse de 5 %.



Et cette belle dynamique, essentiellement portée par la hausse des tarifs de la marque au trident, puisque le prix moyen journalier s’est établi à 241 euros (+5 %), semble se poursuivre en 2026.



Ce succès commercial du Club Med profite toutefois un peu moins aux agences de voyages, puisque 73 % des ventes se font en direct ou en semi-direct et que 49 % des clients individuels du Club Med ont réservé en ligne, soit 2 points de plus par rapport à 2024.



Le communiqué indique que les dernières tendances de réservation affichent "une dynamique positive, portée notamment par la solidité de la demande pour les séjours en all inclusive" .



D’ailleurs, les ventes pour la saison hiver 2026/2027 sont d’ores et déjà bien orientées, grâce notamment aux resorts de montagne.



À noter que cette année sera marquée par l’ouverture de deux nouveaux établissements : Club Med South Africa Beach & Safari, dont l’ouverture est prévue en juillet 2026, et Club Med Bornéo, attendu en novembre 2026.