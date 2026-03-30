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Club Med : la vague de départs se poursuit dans l’état-major

Gino Andreetta quittera le Club Med en juillet 2026


La vague de départs des anciens lieutenants d’Henri Giscard d’Estaing se poursuit. En effet, nous avons été informés des départs de Gino Andreetta, nommé directeur général délégué en septembre 2024, et de Quentin Briard. Deux historiques du Club Med quittent donc le navire et complètent la longue liste des managers ayant abandonné la barre depuis la reprise en main par Fosun. Exclusif.


Rédigé par le Mardi 31 Mars 2026 à 22:10

Gino Andreetta quittera le Club Med en juillet 2026 - Depositphotos
Gino Andreetta quittera le Club Med en juillet 2026 - Depositphotos
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La purge se poursuit au sein du cercle de ceux qui ont redressé le Club Med et fait partie de l’entourage proche d’Henri Giscard d’Estaing.

Depuis un an, ils sont nombreux à avoir quitté le navire, dans le sillage du départ fracassant de leur ancien patron en juillet 2025.

Après Michel Wolfovski, Grégory Lanter, Thierry Orsoni et Sylvie Brisson, puis dernièrement Anne Browaeys la marque au trident entérine deux nouveaux départs.

En septembre dernier, un observateur de l’entreprise nous expliquait que "ces départs marquent la fin d’une ère. Ce sont des personnalités qui constituaient de véritables obstacles à la capacité de Fosun à contrôler pleinement l’entreprise.

Aujourd’hui, les responsables des ressources humaines, des finances et le président sont pleinement alignés avec les décisions du conglomérat et seront de bons petits soldats.

Reste à savoir si cela sera suivi d’autres départs et licenciements. L’avenir nous le dira, tout comme il faudra observer si les équipes accepteront les nouvelles orientations et décisions."

Il aura fallu attendre pour cette dynamique se poursuive. Deux historiques ont ainsi signifié leur volonté de poursuivre leur carrière en dehors du fleuron français du tourisme.

Club Med : double départ de Quentin Briard et Gino Andreetta

Nous avons appris le départ de Quentin Briard et de Gino Andreetta.

Ces deux figures de l'entreprise y sont entrées en 2000, l’un comme opérateur CRM et l’autre comme directeur régional des opérations en Turquie.

Piliers de l’ère Henri Giscard d’Estaing, ils ont annoncé à la direction leur volonté de poursuivre leur carrière en dehors de la marque, une demande validée par le nouvel état-major.

Une note interne confirme l’information.

A lire : Le Club Med tourne définitivement la page d'Henri Giscard d'Estaing

Il y est écrit que "dans le cadre de cette évolution, et alors que nous continuons à renforcer notre Comité exécutif, je souhaite tout d’abord évoquer deux transitions managériales importantes concernant deux leaders qui ont marqué durablement l’histoire et le développement du Club Med."

Quentin Briard occupait le poste de directeur du marketing, du numérique et de la technologie (CMTO). Il a notamment mené la campagne Forever Young, un plan visant à doubler la taille du groupe, porter la marge à 15 %, faire du Club Med une marque lifestyle globale et inscrire son développement dans une démarche durable.

"Son empreinte continuera de se refléter dans le succès de l’entreprise. Il laisse derrière lui des bases solides pour la suite", a expliqué le PDG du Club Med.

De son côté, Gino Andreetta quittera ses fonctions en juillet prochain.

Il a été salué pour son leadership remarquable, son professionnalisme et son engagement constant au service du Club.

Club Med : un proche de l’actionnaire chinois monte en puissance

En parallèle de ces départs, nous apprenons la montée en grade d’Andrew Xu.

Ce dernier n’est pas un nouveau visage dans l’organigramme du géant "français". Il occupait depuis 2021 le poste de directeur général du Club Med en Chine, avant de devenir directeur général délégué du groupe, lors de la même promotion que Gino Andreetta en 2024.

Très proche de l’actionnaire chinois, et également coprésident de Fosun Tourism Group, il sera nommé Chief Growth Officer (CGO), ou directeur de la croissance.

A lire : Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

"Ce rôle regroupe les leviers clés qui façonneront notre croissance et renforcera l’alignement entre stratégie, innovation et exécution," poursuit la note internet.

Apprécié des équipes parisiennes, il supervisera plusieurs divisions, dont le Développement, la Construction et Club Med Property (DCP). Ce département sera placé sous la responsabilité du nouvel homme fort de la marque, conjointement avec Marine Jannot, nommée directrice générale.

Il sera également chargé des marchés de capitaux et des investissements.

Le poste de Quentin Briard n’est pas encore pourvu.

Par ailleurs, les activités asiatiques seront désormais structurées autour de deux business units : l’Asie du Sud-Est et Pacifique (SEAP), sous la direction de Rachael Harding, et l’Asie du Nord-Est, couvrant la Grande Chine, le Japon et la Corée du Sud, sous la direction de Jean-Charles Fortoul.

Ce dernier assurera une période de transition jusqu’au départ de Gino Andreetta. Il prendra ses fonctions le 1er avril, jusqu’au 1er juillet, pour le Japon, Taïwan et la Corée du Sud.

Olivier Hannaert sera nommé en remplacement de l’emblématique manager le 1er juillet. Il deviendra ainsi directeur général EMEA Resorts et rejoindra le Comité exécutif de l’entreprise.

Le Club Med étudie une réintroduction en Bourse, loin de… Paris

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"Les Achats & la Logistique, sous la responsabilité de Franck Picabea, seront rattachés à Edmund Choi, CFO.

Cette évolution vise à soutenir une exécution rigoureuse alors que nous poursuivons nos investissements pour la croissance.

J’ai pleine confiance dans cette équipe de direction expérimentée et internationale. Ces évolutions traduisent notre volonté de continuer à développer nos talents, à leur confier des responsabilités élargies et à construire collectivement l’avenir," poursuit le message signé de Stéphane Maquaire, PDG du Club Med.

Ces deux départs viennent ainsi confirmer le cap fixé par l’actuelle direction, mais aussi les divergences de vision quant à la nouvelle page qui s’ouvre pour le numéro un mondial des villages vacances.

Des managers qui ne cautionneraient pas le chemin impulsé par l’ancien dirigeant de Carrefour au Brésil.

D’ailleurs, ce dernier a confirmé le souhait exprimé par Henri Giscard d’Estaing au moment de quitter les rênes du Club Med, à savoir une réintroduction en Bourse de l’entreprise, un peu plus de dix ans après son retrait en 2015.

"Une cotation du Club pourrait intervenir fin 2026 ou en 2027. Cela reste néanmoins une décision d'actionnaire. Elle est un levier de visibilité et d'attractivité supplémentaires pour une entreprise," a-t-il affirmé à nos confrères du Figaro.

Néanmoins, il est probable que Fosun décide de mener l’opération loin de la France, contrairement à ce qu’imaginait HGE.

Le conglomérat privilégierait plutôt la piste de Hong Kong, comme l’a révélé Bloomberg, même si, à ce stade, rien ne garantit que l’opération se concrétise dans la région administrative spéciale.

Selon Le Figaro, Paris et Amsterdam sont également envisagées.

Le Club Med aura sa série sur Amazon Prime Video

Le 17 avril prochain sortira sur Amazon Prime Video une série dédiée… au Club Med.

Baptisé Dream Makers – Créateurs de bonheur, le projet prévoit de suivre "la sélection des futurs Chefs de Village, la transformation des Resorts et les défis humains derrière chaque destination.

De Marrakech à Punta Cana, de l’Afrique du Sud à Oman, découvrez comment l’esprit Club Med se réinvente chaque jour, sans jamais renier son ADN : créer du bonheur", explique la marque au trident.

Les quatre épisodes de 30 minutes se dérouleront à La Palmyre, où onze candidats sont réunis pour un mois de séminaire décisif afin de décrocher le convoité titre de Chef de Village.

Le programme revient également sur la transformation réussie du fleuron français et sur la construction des resorts de demain.

Il sera disponible gratuitement sur YouTube à partir du 15 mai 2026.

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Tags : club med, fosun, henri giscard d'estaing
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