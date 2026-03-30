Club Med : la vague de départs se poursuit dans l’état-major

dans le cadre de cette évolution, et alors que nous continuons à renforcer notre Comité exécutif, je souhaite tout d’abord évoquer deux transitions managériales importantes concernant deux leaders qui ont marqué durablement l’histoire et le développement du Club Med.

Son empreinte continuera de se refléter dans le succès de l’entreprise. Il laisse derrière lui des bases solides pour la suite

l’un comme opérateur CRM et l’autre comme directeur régional des opérations en Turquie.Piliers de l’ère Henri Giscard d’Estaing, ils ont annoncé à la direction leur volonté de poursuivre leur carrière en dehors de la marque, une demande validée par le nouvel état-major.Une note interne confirme l’information.Il y est écrit que "Il a notamment mené la campagne Forever Young, un plan visant à doubler la taille du groupe, porter la marge à 15 %, faire du Club Med une marque lifestyle globale et inscrire son développement dans une démarche durable.", a expliqué leIl a été salué pour son leadership remarquable, son professionnalisme et son engagement constant au service du Club.