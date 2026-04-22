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Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

Aucun blessé n'est à déplorer après l'incendie du Club Med à Bali


C'est au cœur de l'une des stations balnéaires les plus luxueuses de Bali, à Nusa Dua, qu'un violent incendie s'est déclaré ce vendredi 24 avril au matin. Le restaurant du Club Med a été entièrement ravagé, ainsi que d'autres installations, mais fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 14:05

Aucun blessé n'est à déplorer après l'incendie du Club Med à Bali - Capture écran Spirit 45
Aucun blessé n'est à déplorer après l'incendie du Club Med à Bali - Capture écran Spirit 45
CroisiEurope
Plus de peur que de mal pour les clients et les salariés du Club Med à Bali.

L'établissement, situé sur la péninsule de Bukit, dans l'une des stations balnéaires les plus luxueuses du pays, a été touché par un violent incendie ce vendredi 24 avril au matin, comme l'annonce le média Spirit 45 sur ses réseaux sociaux.

Le feu s'est déclaré au deuxième étage du restaurant Agung, vers 6h50, alors que le personnel préparait le service du petit déjeuner. Très rapidement, les flammes se sont propagées. Les images sont spectaculaires.

C'est dans cet établissement qu'étaient servis les buffets continentaux.

Incendie au Club Med Bali : un bâtiment et des équipements réduits en cendres

En l'espace de quelques minutes, la cuisine et le restaurant au toit de chaume ont été entièrement ravagés et réduits en cendres.

D'autres points de restauration existent en dehors de l'Agung, comme The Deck et Gourmet Lounge. Reste à savoir comment l'organisation des repas va désormais s'adapter sans le principal restaurant.

D'après un média australien les clients ont salué le personnel et ont déclaré ne pas s'être sentis en danger pendant l'opération.

"La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre personnel restent notre priorité absolue. Nous pouvons confirmer que tout le monde a été mis en sécurité et qu'aucun client ni membre du personnel n'a été touché," a déclaré la directrice générale du Club Med Pacifique, Michelle Davies.

La police locale annonce avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie.

Un cuisinier évoque la possibilité qu'une friteuse contenant de l'huile trop chaude soit à l'origine du feu.

Selon le site VOI, malgré une première intervention rapide à l'aide d'extincteurs, huit unités de pompiers ont été déployées sur place, dont six relevant du service de lutte contre les incendies de Badung.

Club Med Bali : 5 000 mètres carrés de bâtiments ravagés

Autres articles
Malgré tout, un bâtiment de deux étages d'environ 5 000 mètres carrés a été réduit en cendres. Cela concerne le restaurant, mais aussi des équipements tels que des boutiques, des espaces photo, des salles de réunion et des bureaux de comptabilité.

L'activité semble reprendre normalement sur place.

Il y a deux ans, le Club Med Punta Cana avait connu pareille mésaventure.

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Tags : bali, club med
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