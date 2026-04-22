Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre personnel restent notre priorité absolue. Nous pouvons confirmer que tout le monde a été mis en sécurité et qu'aucun client ni membre du personnel n'a été touché,

En l'espace de quelques minutes, la cuisine et le restaurant au toit de chaume ont été entièrement ravagés et réduits en cendres.D'autres points de restauration existent en dehors de l'Agung, comme The Deck et Gourmet Lounge. Reste à savoir comment l'organisation des repas va désormais s'adapter sans le principal restaurant." a déclaré la directrice générale du Club Med Pacifique, Michelle Davies.La police locale annonce avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Selon le site VOI, malgré une première intervention rapide à l'aide d'extincteurs,