Incendie Club Med Punta Cana : ventes fermées jusqu’au 1er novembre

"Hier soir nos clients se sont tous retrouvés au restaurant de l’Hispaniola pour le petit-déjeuner.

Notre équipe GO a profité de ce moment pour prendre les demandes de chaque famille souhaitant rester sur Punta Cana, ou bien souhaitant se rendre sur Miches. Et par la suite, les GM ont pu regagner leur chambre.



Les clients en arrivée ce jour, (12 septembre et demain 13 septembre) seront accueillis en aéroport ou à l’entrée du Resort pour les VV et redirigés immédiatement sur Miches."



Le Club Med ajoute, que l'équipe du Resort apporte "tout le soutien et le confort nécessaires aux clients, ainsi qu’aux membres du personnel."



Pour l'heure, les ventes ont été fermées sur le Club Med Punta Cana jusqu’au 1er novembre.