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Cruisepro représente de Cunard en France

Une nouvelle compagnie au portefeuille


L'agent général spécialisé dans la croisière ajoute Cunard à son portefeuille de compagnies représentées. Une traversée transatlantique entre Le Havre et New York est également programmée le 25 juin 2027 à bord du Queen Mary 2.


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 14:04

Cruisepro représentera Cunard en France, au Maghreb, en Wallonie et en Suisse romande. DepositPhotos.com/moisseyev
Cruisepro représentera Cunard en France, au Maghreb, en Wallonie et en Suisse romande. DepositPhotos.com/moisseyev
Dream Yacht
Cruisepro annonce la prise en charge de la représentation commerciale de Cunard sur plusieurs marchés francophones.

L'entreprise, spécialisée dans la distribution de compagnies de croisière auprès des agences de voyages, assurera désormais la représentation de l'armateur britannique en France, au Maghreb, en Wallonie et en Suisse romande.

Les agences de voyages concernées pourront désormais effectuer leurs demandes d'information et leurs réservations Cunard via les équipes de Cruisepro.

Une traversée entre Le Havre et New York en 2027

Autres articles
Parmi les croisières mises en avant figure une traversée transatlantique entre Le Havre et New York prévue le 25 juin 2027 à bord du Queen Mary 2. Cruisepro indique organiser ce départ avec un encadrement francophone, des conférenciers ainsi que les acheminements.

Fondée il y a 185 ans, Cunard exploite aujourd'hui une flotte de quatre navires. La compagnie est notamment connue pour ses traversées régulières entre l'Europe et New York, mais propose également des itinéraires en Méditerranée, en Europe du Nord, en Alaska ainsi que des tours du monde.

A lire aussi : Cruisepro devient aussi la référence sur les croisières de luxe

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Tags : cruisepro
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