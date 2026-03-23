Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français

Cruisepro représente désormais la toute nouvelle compagnie de croisières espagnole, Corazul Cruceros, sur le marché français en tant qu’agent général auprès des agences de voyages.
Fondée en 2026, Corazul Cruceros compte dans sa flotte un navire baptisé Buenavista qui naviguera en Méditerranée à partir de juillet 2026.
Cinq embarquements sont prévus à Toulon le samedi (les 11/07, 25/7, 8/8, 22/8 et 05/09) pour des itinéraires de 6 nuits/7 jours avec des escales à Livourne (Italie), Civitavecchia (Rome, Italie), Naples (Italie), La Goulette (Tunisie) et un débarquement à Barcelone (Espagne) et un embarquement à Marseille le samedi 19/09 avec des escales à Ajaccio (Corse), Cagliari (Sardaigne, Italie), La Goulette (Tunisie), Palma (Majorque, Espagne) et arrivée à Barcelone (Espagne).
Fondée en 2026, Corazul Cruceros compte dans sa flotte un navire baptisé Buenavista qui naviguera en Méditerranée à partir de juillet 2026.
Cinq embarquements sont prévus à Toulon le samedi (les 11/07, 25/7, 8/8, 22/8 et 05/09) pour des itinéraires de 6 nuits/7 jours avec des escales à Livourne (Italie), Civitavecchia (Rome, Italie), Naples (Italie), La Goulette (Tunisie) et un débarquement à Barcelone (Espagne) et un embarquement à Marseille le samedi 19/09 avec des escales à Ajaccio (Corse), Cagliari (Sardaigne, Italie), La Goulette (Tunisie), Palma (Majorque, Espagne) et arrivée à Barcelone (Espagne).
Le navire Buenavista de Corazul Cruceros dispose d'une capacité de 2000 personnes
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Le Buenavista, d’une capacité d’environ 2 000 personnes, dispose de 5 grandes catégories de cabines, de 3 piscines et bains à remous, de 5 restaurants et 8 bars, d’un club enfants, d’un casino, d’une discothèque, d’une salle de fitness, d’un spa, d’une bibliothèque ainsi que d’une salle de spectacles sans oublier des boutiques.
Les enfants voyagent gratuitement chez Corazul Cruceros, et les adultes peuvent ajouter des packages boissons à leur réservation.
« Nous sommes ravis de représenter la toute nouvelle compagnie espagnole Corazul Cruceros auprès des agences de voyages françaises. En tant que Français habitant en Espagne depuis une trentaine d’années, je peux vous assurer que les clients français s’y sentiront comme à la maison, nous avons énormément de points communs dans notre façon de voir les vacances. Avec son esprit résolument latin et ses départs de Toulon, Corazul fera découvrir à ses passagers les escales emblématiques de la Méditerranée dans une ambiance décontractée et conviviale » déclare Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro.
Après sa saison estivale, le navire sera positionné au Brésil avec embarquement à Santos.
Les enfants voyagent gratuitement chez Corazul Cruceros, et les adultes peuvent ajouter des packages boissons à leur réservation.
« Nous sommes ravis de représenter la toute nouvelle compagnie espagnole Corazul Cruceros auprès des agences de voyages françaises. En tant que Français habitant en Espagne depuis une trentaine d’années, je peux vous assurer que les clients français s’y sentiront comme à la maison, nous avons énormément de points communs dans notre façon de voir les vacances. Avec son esprit résolument latin et ses départs de Toulon, Corazul fera découvrir à ses passagers les escales emblématiques de la Méditerranée dans une ambiance décontractée et conviviale » déclare Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro.
Après sa saison estivale, le navire sera positionné au Brésil avec embarquement à Santos.