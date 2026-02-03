TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
NCL et Cruisepro lancent une réduction spéciale pour les clients des agences !

du 3 au 28 février 2025


NCL et Cruisepro scellent leur partenariat avec une offre exclusive à destination des agences de voyages : 200 € de remise supplémentaire pour toute réservation effectuée du 3 au 28 février 2025, sans restriction.


Rédigé par le Mardi 3 Février 2026

NCL et Cruisepro lancent une réduction spéciale pour les clients des agences ! - Depositphotos.com Auteur EWYMedia
Agencia Catalana de Turisme
Dans le cadre du nouveau partenariat entre Norwegian Cruise Line (NCL) et Cruisepro, une promotion exclusive à destination des agences de voyages est actuellement disponible.

Pour toutes réservations effectuées entre le 3 et le 28 février 2025, 200€ de remise additionnelle est accordée.

Tous les départs et toutes les catégories de cabine sont concernés par l'offre. La remise s’appliquera au moment de la réservation.

Pour toute information complémentaire ou pour toute demande spécifique, l’équipe Cruisepro est à la disposition des agents de voyages : support@cruiseb2b.fr ou 04 23 11 04 38.


