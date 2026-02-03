NCL et Cruisepro lancent une réduction spéciale pour les clients des agences ! - Depositphotos.com Auteur EWYMedia
Dans le cadre du nouveau partenariat entre Norwegian Cruise Line (NCL) et Cruisepro, une promotion exclusive à destination des agences de voyages est actuellement disponible.
Pour toutes réservations effectuées entre le 3 et le 28 février 2025, 200€ de remise additionnelle est accordée.
Tous les départs et toutes les catégories de cabine sont concernés par l'offre. La remise s’appliquera au moment de la réservation.
Pour toute information complémentaire ou pour toute demande spécifique, l’équipe Cruisepro est à la disposition des agents de voyages : support@cruiseb2b.fr ou 04 23 11 04 38.
