CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale


Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le leader européen de la croisière fluviale. D’une entreprise familiale ancrée sur le Rhin à un acteur international présent sur plusieurs continents, la compagnie a construit son développement sur une vision claire : proposer des voyages fluviaux porteurs de sens, alliant découverte des territoires, confort, exigence opérationnelle et innovation permanente. En 2026, CroisiEurope célèbre ses 50 ans d’histoire, un anniversaire symbolique qui met en lumière la solidité de son modèle autant que sa capacité à se projeter vers l’avenir.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

Aujourd’hui, CroisiEurope opère sur les plus grands fleuves d’Europe : Rhin, Danube, Seine, Rhône, Douro, Gironde, mais également sur des destinations long-courriers devenues emblématiques, comme le Mékong en Asie du Sud-Est, le Nil en Égypte ou encore l’Afrique australe. Cette maîtrise de l’ingénierie fluviale et de la production en propre constitue l’un des piliers de son leadership. Elle permet à la compagnie de contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception des itinéraires jusqu’à l’expérience vécue à bord, tout en conservant une grande agilité dans ses choix stratégiques. Cette dynamique d’exploration se poursuivra avec l’ouverture annoncée de l’Amazonie à l’horizon 2027, une nouvelle étape structurante dans l’histoire du groupe.

Une campagne TV anniversaire à forte portée stratégique

Dans le cadre de cette année anniversaire, CroisiEurope déploie une campagne TV d’envergure nationale, pensée comme un véritable levier de notoriété et de performance commerciale. Plus qu’un simple film institutionnel, cette prise de parole célèbre 50 ans de savoir-faire et d’innovation à travers une mise en scène immersive et émotionnelle. Elle met en avant les fondamentaux de la marque : une flotte variée et innovante, une gastronomie régulièrement saluée par les clients, des itinéraires iconiques comme le Rhin, mais aussi des destinations signatures qui ont façonné l’identité de CroisiEurope, de l’Afrique australe au Mékong en passant par l’Égypte.

Diffusée à grande échelle, cette campagne vise à renforcer la désirabilité de la croisière fluviale auprès du grand public, tout en soutenant concrètement l’activité des réseaux de distribution. Elle rappelle la promesse de CroisiEurope : proposer des voyages qui marquent, qui font sens, conçus avec exigence et passion depuis cinq décennies. Dans un contexte de reprise et de transformation des usages touristiques, cette visibilité accrue constitue un atout commercial majeur pour les semaines et mois à venir, à transformer collectivement en opportunités de ventes.

Découvrir le spot tv :


Une année anniversaire rythmée par des croisières exclusives

Pour donner une traduction produit forte à cet anniversaire, CroisiEurope a imaginé une série de croisières « Anniversaire » exclusivement proposées sur certains de ses itinéraires phares : le Rhin, la Seine, le Rhône, ainsi que la Gironde et l’estuaire de la Dordogne. Ces départs exceptionnels se distinguent par une programmation enrichie, intégrant la présence d’invités de prestige à bord – historiens, artistes, conférenciers ou personnalités – en résonance avec les thématiques culturelles, patrimoniales ou géographiques de chaque itinéraire.

Cette approche éditorialisée renforce la dimension expérientielle de la croisière fluviale, en apportant un contenu à forte valeur ajoutée et en créant un lien émotionnel renforcé avec les passagers. Elle s’inscrit pleinement dans l’ADN de CroisiEurope, qui a toujours fait le choix de proposer des voyages où le contenu, la transmission et la rencontre occupent une place centrale, au-delà du simple déplacement.

👉 Découvrir les croisières anniversaire

Innovation et montée en gamme au cœur de la stratégie

L’année 2026 sera également marquée par une innovation majeure avec l’inauguration du R.E. Waydelich L.J., un navire à roues à aubes au design contemporain, inspiré de l’histoire fluviale mais intégrant les standards de confort et de technologie les plus actuels. Ce bateau, qui naviguera exceptionnellement sur la Seine, illustre la capacité de CroisiEurope à conjuguer héritage patrimonial, innovation technique et valorisation des destinations.

À travers ce lancement, la compagnie confirme sa stratégie de montée en gamme progressive, fondée sur le renouvellement de la flotte, le soin apporté aux espaces de vie à bord et une attention constante portée à l’expérience client. Une démarche cohérente avec l’évolution des attentes des voyageurs et avec la volonté de proposer une offre différenciante sur un marché de plus en plus concurrentiel.

👉 Découvrir le bateau

Un partenaire historique engagé aux côtés des professionnels

Depuis ses débuts, CroisiEurope a fait le choix d’un développement construit main dans la main avec les agences de voyages et les acteurs institutionnels du tourisme. Production en propre, outils d’aide à la vente performants, accompagnement commercial dédié et forte réactivité opérationnelle constituent les fondements de ce partenariat historique, plébiscité par les réseaux de distribution.

Point d’orgue de cette année anniversaire, une grande célébration sera organisée le 21 mars à Strasbourg, ville emblématique de l’histoire de CroisiEurope. Cet événement fédérateur réunira clients, partenaires et professionnels du tourisme pour célébrer 50 ans d’histoire commune… et partager ensemble les perspectives d’avenir d’un acteur qui, depuis un demi-siècle, n’a jamais cessé de faire évoluer la croisière fluviale.

CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.

Telephone : 0 826 101 234

Site web : pro.croisieurope.com

