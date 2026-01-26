CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

Dans le cadre de cette année anniversaire, CroisiEurope déploie une campagne TV d’envergure nationale, pensée comme un véritable levier de notoriété et de performance commerciale. Plus qu’un simple film institutionnel, cette prise de parole célèbre 50 ans de savoir-faire et d’innovation à travers une mise en scène immersive et émotionnelle. Elle met en avant les fondamentaux de la marque : une flotte variée et innovante, une gastronomie régulièrement saluée par les clients, des itinéraires iconiques comme le Rhin, mais aussi des destinations signatures qui ont façonné l’identité de CroisiEurope, de l’Afrique australe au Mékong en passant par l’Égypte.



Diffusée à grande échelle, cette campagne vise à renforcer la désirabilité de la croisière fluviale auprès du grand public, tout en soutenant concrètement l’activité des réseaux de distribution. Elle rappelle la promesse de CroisiEurope : proposer des voyages qui marquent, qui font sens, conçus avec exigence et passion depuis cinq décennies. Dans un contexte de reprise et de transformation des usages touristiques, cette visibilité accrue constitue un atout commercial majeur pour les semaines et mois à venir, à transformer collectivement en opportunités de ventes.



Découvrir le spot tv :

