La SNCF a retrouvé un outil pour ses voyages en groupes !

discontinuité de fournisseur

Pour les groupes déjà réservés, nous sommes obligés de faire des copies d’écran de tous les contrats, car il peut y avoir des soucis techniques. Pour les nouvelles réservations, il existe un formulaire à remplir, mais nous n’en savons pas davantage sur la rapidité de réponse.



Ils devaient travailler en interne sur une nouvelle plateforme, mais la date de livraison reste inconnue