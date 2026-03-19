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La SNCF a retrouvé un outil pour ses voyages en groupes !

Metis Digital a développé un outil pour palier ce manque


Un peu plus de trois mois après la suspension du site de voyages en groupes de la SNCF, l'opérateur a trouvé une solution. Alors que les équipes expliquaient travailler sur le développement d'un outil interne, c'est finalement Metis Digital qui est arrivé à la rescousse des groupistes.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 14:34

Metis Digital a développé un outil pour palier le manque de solution pour les groupes de la SNCF - Depositphotos
Metis Digital a développé un outil pour palier le manque de solution pour les groupes de la SNCF - Depositphotos
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Pendant trois mois, les groupistes et les agents de voyages ont dû réserver des billets de train via un formulaire d'une autre époque.

En début d'année, la SNCF a annoncé la suspension du système de vente dédié aux réservations de voyages SNCF en groupes, en raison d'une "discontinuité de fournisseur".

Une décision qui s'explique par l'arrêt du contrat signé entre Travel Planet, l'éditeur de la solution, et la SNCF, qui arrivait à échéance le 31 décembre dernier.

Sauf que la fin de cette échéance, couplée aux déboires de la TMC, ont complexifié la situation du transporteur, qui s'est retrouvé sans interface pour les agences de voyages, mais aussi pour ses équipes, qui ne pouvaient plus réserver de groupe.

"Pour les groupes déjà réservés, nous sommes obligés de faire des copies d’écran de tous les contrats, car il peut y avoir des soucis techniques. Pour les nouvelles réservations, il existe un formulaire à remplir, mais nous n’en savons pas davantage sur la rapidité de réponse.

Ils devaient travailler en interne sur une nouvelle plateforme, mais la date de livraison reste inconnue", nous confiait désabusée Annabelle Imbert, cofondatrice de Déclic Évasion.

Et bonne nouvelle, après trois mois à tout faire à la main, une solution a été trouvée.

SNCF: Metis a développé une solution pour les groupistes

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Après de longues semaines d'effort et de travail, soirs et week-ends compris, pour développer un outil Groupe SNCF complet, il est enfin en ligne !

Metis Digital annonce avoir obtenu l'agrément de la SNCF, devenant par la même occasion le premier acteur externe autorisé à utiliser l'ensemble des fonctionnalités de l’API officielle dédiée aux réservations de groupes.

Concrètement, l'opérateur technologique met en ligne une solution pour les groupistes, disponible immédiatement et intégrée nativement à la plateforme Metis.

L'outil permet également de cumuler plusieurs dossiers rail groupe au sein d’un même dossier Metis, pour des réservations comprises entre 10 et 99 passagers.

En plus de couvrir l'ensemble des tarifs disponibles de la SNCF et des types de groupes, la solution ajoute des fonctionnalités absentes sur la plateforme SNCF Direct, comme la gestion des personnes à mobilité réduite (PMR), la recherche aller-retour (contre aller simple uniquement dans l’outil SNCF Direct), la sélection de trains directs ou avec correspondance, la saisie d’un nom de groupe, ou encore l’envoi automatique de copies de billets à l’agence...

Ce ne sont pas les seuls atouts de la plateforme, puisqu'elle génère des messages comptables par billet, permettant l’envoi automatique vers les différents outils de facturation utilisés par les agences, et assure la gestion des codes RM pour l’envoi vers les systèmes back-office.

De plus, les équipes travaillent sur la création d’un journal des ventes SNCF.

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Tags : metis
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