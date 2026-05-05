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À Taïwan, le pont de Danjiang ouvre une nouvelle voie touristique

Une inauguration progressive et ouverte au public


À Taïwan, le nouveau pont de Danjiang, qui sera inauguré le 12 mai 2026, ambitionne de transformer l’accès à la côte nord, entre Tamsui et Bali.


Rédigé par le Mercredi 6 Mai 2026 à 12:39

Côté Tamsui, les visiteurs pourront accéder plus aisément aux quais animés, à la vieille rue ou encore au Fisherman’s Wharf - Depositphotos.com, iamtui7
Côté Tamsui, les visiteurs pourront accéder plus aisément aux quais animés, à la vieille rue ou encore au Fisherman’s Wharf - Depositphotos.com, iamtui7
Exotismes
Taïwan s’apprête à célébrer l’ouverture du pont de Danjiang, prévue le 12 mai 2026.

Situé à l’embouchure de la rivière Tamsui, dans la municipalité de New Taipei, cet ouvrage reliera les districts de Tamsui et de Bali sur près de 920 mètres. À son inauguration, il deviendra le plus long pont à haubans asymétrique à mât unique au monde.

Au-delà de sa dimension technique, le projet entend également renforcer l’attractivité touristique de la côte nord de Taïwan, en offrant un nouveau point de passage et de découverte pour les visiteurs.

Depuis la fin avril, habitants et touristes peuvent accéder au pont dans le cadre d’événements préalables à son ouverture officielle.

Parcours piétons, animations culturelles, concerts en plein air et performances artistiques rythment ces journées portes ouvertes, organisées jusqu’au 9 mai 2026.

La cérémonie officielle, prévue le même jour, mettra à l’honneur les équipes mobilisées sur le chantier.

Le programme artistique réunira notamment les O-Kai Singers, ensemble vocal primé aux Golden Melody Awards, ainsi que le Cloud Gate Dance Theatre, référence majeure de la danse contemporaine taïwanaise.

L’ouverture à la circulation interviendra quelques jours plus tard, le 12 mai.

Un projet signé Zaha Hadid

Autres articles
Le pont de Danjiang constitue l’un des derniers grands projets conçus par l’architecte Zaha Hadid, figure majeure de l’architecture contemporaine et première femme lauréate du prix Pritzker.

Connue pour ses lignes fluides et ses formes audacieuses, elle a notamment réalisé le MAXXI à Rome ou encore le London Aquatics Centre.

À Tamsui, son approche se traduit par une structure à la fois technique et sculpturale. Le mât unique, culminant à près de 200 mètres, s’inspire du mouvement des danseurs et a été conçu pour s’intégrer au paysage sans altérer les perspectives, notamment celles des célèbres couchers de soleil de la région.

Le pont accueillera un trafic diversifié et devrait, à terme, intégrer une ligne de tramway, dans une logique de mobilité plus fluide.

Un levier pour le tourisme local

L’ouverture du pont devrait faciliter les déplacements entre les deux rives de l’estuaire et renforcer l’attractivité touristique du secteur.

Côté Tamsui, les visiteurs pourront accéder plus aisément aux quais animés, à la vieille rue ou encore au Fisherman’s Wharf.

De l’autre côté, à Bali, la rive gauche, ses pistes cyclables, ses marchés en bord de mer et le Shihsanhang Museum of Archaeology bénéficieront d’une meilleure accessibilité.

En reliant ces deux pôles, le pont de Danjiang s’inscrit comme un nouvel axe de circulation mais aussi comme une invitation à découvrir différemment la côte nord de Taïwan.

A lire aussi : Voyage à Taïwan, un séduisant cocktail de traditions et de modernité


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Tags : taiwan
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