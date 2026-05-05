À Taïwan, le pont de Danjiang ouvre une nouvelle voie touristique

Le pont de Danjiang constitue l’un des derniers grands projets conçus par l’architecte Zaha Hadid, figure majeure de l’architecture contemporaine et première femme lauréate du prix Pritzker.



Connue pour ses lignes fluides et ses formes audacieuses, elle a notamment réalisé le MAXXI à Rome ou encore le London Aquatics Centre.



À Tamsui, son approche se traduit par une structure à la fois technique et sculpturale. Le mât unique, culminant à près de 200 mètres, s’inspire du mouvement des danseurs et a été conçu pour s’intégrer au paysage sans altérer les perspectives, notamment celles des célèbres couchers de soleil de la région.



Le pont accueillera un trafic diversifié et devrait, à terme, intégrer une ligne de tramway, dans une logique de mobilité plus fluide.