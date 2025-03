Voyage à Taïwan, un séduisant cocktail de traditions et de modernité

Après Taipei, la découverte de Tainan confirme au visiteur que la côte ouest de l’île est bel et bien la plus peuplée, la plus urbanisée, la plus moderne aussi avec son train à grande vitesse, le Taiwan High Speed Train (c'est la version taïwanaise du TGV) et ses villes ultra développées.



Le décor est tout autre sur la côte, bien plus sauvage et plus traditionnelle. Avec ses falaises abruptes plongeant dans l’océan Pacifique, ses petits villages de pêcheurs et ses montagnes culminant à plus de 3 000 mètres d’altitude, cette partie là de Taïwan semble restée plus authentique. Elle réserve de bien belles surprises.



Si l'on voyage en train dans cette région, on aura l'occasion de traverser de jolis paysages de rizières. Selon les étapes choisies, on pourra se baigner, musarder et déjeuner en bord de mer d'une saucisse vendue par des gargotes de plage, s'offrir une délicieuse citronnade à Hualien, ou faire de la marche dans les parcs nationaux à la belle nature préservée. Par exemple dans le parc Qixingtan, toujours à Hualien, baptisée la "ville nature".



En outre, la découverte de ce parc semble actuellement une bonne alternative au Parc des Gorges de Taroko.



Avec ses gorges en marbre blanc et noir sculptées par la rivière Liwu pendant des milliers d’années, ses 27 sommets dépassant les 3000 mètres, ses innombrables chemins de trek, le parc de Taroko faisait figure de spot incontournable pour les touristes étrangers. Las, un séisme de magnitude 7,2 l’a dévasté en mars 2024 et un puissant typhon a aggravé les dommages, en octobre de la même année.



D'importants travaux de remise en état ont été entrepris depuis mais il faudra des années avant que le parc soit de nouveau accessible en passant par Hualien, côté est donc.