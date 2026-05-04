Vacances d’été : ces erreurs qui coûtent cher aux voyageurs canadiens

Face à cette pression tarifaire, la flexibilité apparaît comme un facteur déterminant. Près d’un Canadien sur cinq estime que mieux identifier les périodes les moins chères serait l’élément le plus utile pour optimiser son budget.



Les données de Skyscanner montrent d’ailleurs que la semaine du 31 août s’annonce comme la plus avantageuse pour voyager cet été, avec des prix aériens au plus bas. Une tendance qui confirme l’intérêt d’éviter les pics de fréquentation.



Le rapport met également en avant une sélection de destinations alternatives permettant de concilier dépaysement et maîtrise des coûts.



Parmi elles : Kelowna, Nassau, Saint John’s, Lima, Madère, Valence, Prague, Dubrovnik, Oslo et Osaka.



Ces destinations affichent des tarifs aériens plus accessibles tout en proposant une offre d’hébergement variée, illustrant une tendance croissante à privilégier des lieux moins saturés.



Sur le plan domestique, certaines villes canadiennes restent particulièrement compétitives, avec des vols à partir de 267 dollars pour Saint John’s, 309 dollars pour Calgary ou encore 314 dollars pour Montréal.