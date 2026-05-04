Vacances d’été : ces erreurs qui coûtent cher aux voyageurs canadiens

Alors que la saison estivale approche, une majorité de Canadiens n’a pas encore réservé ses vacances.
C’est l’un des principaux enseignements du dernier rapport publié par Skyscanner, qui met en lumière les erreurs les plus courantes pouvant alourdir significativement le budget voyage.
Selon cette étude, 61% des Canadiens n’ont pas encore bouclé leurs projets estivaux. Dans le détail, 37% sont toujours en phase de recherche, tandis que 25% n’ont pas encore entamé leurs démarches.
Une situation qui s’explique notamment par la question du budget : près de 4 voyageurs sur 10 (39%) considèrent le prix comme leur principal obstacle.
Dans un contexte de forte demande et de hausse des tarifs, les vacanciers anticipent une dépense moyenne de 406 dollars par personne pour les vols internationaux, avec un budget dépassant les 500 dollars pour une part importante d’entre eux.
C’est l’un des principaux enseignements du dernier rapport publié par Skyscanner, qui met en lumière les erreurs les plus courantes pouvant alourdir significativement le budget voyage.
Selon cette étude, 61% des Canadiens n’ont pas encore bouclé leurs projets estivaux. Dans le détail, 37% sont toujours en phase de recherche, tandis que 25% n’ont pas encore entamé leurs démarches.
Une situation qui s’explique notamment par la question du budget : près de 4 voyageurs sur 10 (39%) considèrent le prix comme leur principal obstacle.
Dans un contexte de forte demande et de hausse des tarifs, les vacanciers anticipent une dépense moyenne de 406 dollars par personne pour les vols internationaux, avec un budget dépassant les 500 dollars pour une part importante d’entre eux.
Flexibilité : le levier clé pour réduire la facture
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Face à cette pression tarifaire, la flexibilité apparaît comme un facteur déterminant. Près d’un Canadien sur cinq estime que mieux identifier les périodes les moins chères serait l’élément le plus utile pour optimiser son budget.
Les données de Skyscanner montrent d’ailleurs que la semaine du 31 août s’annonce comme la plus avantageuse pour voyager cet été, avec des prix aériens au plus bas. Une tendance qui confirme l’intérêt d’éviter les pics de fréquentation.
Le rapport met également en avant une sélection de destinations alternatives permettant de concilier dépaysement et maîtrise des coûts.
Parmi elles : Kelowna, Nassau, Saint John’s, Lima, Madère, Valence, Prague, Dubrovnik, Oslo et Osaka.
Ces destinations affichent des tarifs aériens plus accessibles tout en proposant une offre d’hébergement variée, illustrant une tendance croissante à privilégier des lieux moins saturés.
Sur le plan domestique, certaines villes canadiennes restent particulièrement compétitives, avec des vols à partir de 267 dollars pour Saint John’s, 309 dollars pour Calgary ou encore 314 dollars pour Montréal.
Les données de Skyscanner montrent d’ailleurs que la semaine du 31 août s’annonce comme la plus avantageuse pour voyager cet été, avec des prix aériens au plus bas. Une tendance qui confirme l’intérêt d’éviter les pics de fréquentation.
Le rapport met également en avant une sélection de destinations alternatives permettant de concilier dépaysement et maîtrise des coûts.
Parmi elles : Kelowna, Nassau, Saint John’s, Lima, Madère, Valence, Prague, Dubrovnik, Oslo et Osaka.
Ces destinations affichent des tarifs aériens plus accessibles tout en proposant une offre d’hébergement variée, illustrant une tendance croissante à privilégier des lieux moins saturés.
Sur le plan domestique, certaines villes canadiennes restent particulièrement compétitives, avec des vols à partir de 267 dollars pour Saint John’s, 309 dollars pour Calgary ou encore 314 dollars pour Montréal.
La location de voiture, angle mort du budget
Autre enseignement du rapport : la location de voiture demeure largement sous-estimée comme levier d’économies. Les Canadiens prévoient en moyenne près de 50 dollars par jour pour ce poste, soit environ 350 dollars sur une semaine, mais seuls 2% y voient une opportunité d’optimisation.
Les nouvelles générations commencent toutefois à intégrer cet enjeu. La génération Z est ainsi six fois plus encline que la moyenne à considérer ce poste comme un levier d’économies, tandis que les Millennials affichent les budgets les plus élevés.
Parmi les pistes avancées, Skyscanner recommande d’opter pour une approche combinant avion et voiture. Le principe : privilégier un aéroport secondaire, souvent moins cher, puis rejoindre sa destination finale en voiture.
Cette stratégie permet non seulement de réduire les coûts de transport et d’hébergement, mais aussi d’accéder à des destinations moins fréquentées. Un moyen, selon Laura Lindsay, experte voyage chez Skyscanner, de "faire des choix plus éclairés sur le moment et le lieu de voyage".
Dans un environnement touristique de plus en plus complexe, le rapport insiste enfin sur l’importance de comparer les prix en temps réel, de rester flexible et de se tenir informé des recommandations locales avant de réserver.
Les nouvelles générations commencent toutefois à intégrer cet enjeu. La génération Z est ainsi six fois plus encline que la moyenne à considérer ce poste comme un levier d’économies, tandis que les Millennials affichent les budgets les plus élevés.
Parmi les pistes avancées, Skyscanner recommande d’opter pour une approche combinant avion et voiture. Le principe : privilégier un aéroport secondaire, souvent moins cher, puis rejoindre sa destination finale en voiture.
Cette stratégie permet non seulement de réduire les coûts de transport et d’hébergement, mais aussi d’accéder à des destinations moins fréquentées. Un moyen, selon Laura Lindsay, experte voyage chez Skyscanner, de "faire des choix plus éclairés sur le moment et le lieu de voyage".
Dans un environnement touristique de plus en plus complexe, le rapport insiste enfin sur l’importance de comparer les prix en temps réel, de rester flexible et de se tenir informé des recommandations locales avant de réserver.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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