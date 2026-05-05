Guerre au Moyen-Orient : Emirates a rétabli 96 % de son réseau mondial

Emirates rétablit 96 % de son réseau mondial et relance la machine - Depositphotos.com @Boarding2Now
La reprise de l'activité prend un peu plus d'épaisseur pour Emirates.
La compagnie aérienne annonce avoir rétabli 96 % de son réseau mondial, marquant une étape clé dans son retour à un niveau d’activité proche de l’avant-crise.
Au total, le transporteur dessert désormais 137 destinations dans 72 pays, avec plus de 1 300 vols hebdomadaires, soit environ 75 % de sa capacité initiale. Une montée en puissance progressive, opérée ces dernières semaines dans l’ensemble des régions du monde.
Malgré un programme de vols encore partiellement reconstitué, Emirates a transporté 4,7 millions de passagers sur la période récente. Un chiffre qui illustre à la fois la reprise de la demande et la confiance des voyageurs envers la compagnie.
Malgré un programme de vols encore partiellement reconstitué, Emirates a transporté 4,7 millions de passagers sur la période récente. Un chiffre qui illustre à la fois la reprise de la demande et la confiance des voyageurs envers la compagnie.
La compagnie aérienne annonce avoir rétabli 96 % de son réseau mondial, marquant une étape clé dans son retour à un niveau d’activité proche de l’avant-crise.
Au total, le transporteur dessert désormais 137 destinations dans 72 pays, avec plus de 1 300 vols hebdomadaires, soit environ 75 % de sa capacité initiale. Une montée en puissance progressive, opérée ces dernières semaines dans l’ensemble des régions du monde.
Malgré un programme de vols encore partiellement reconstitué, Emirates a transporté 4,7 millions de passagers sur la période récente. Un chiffre qui illustre à la fois la reprise de la demande et la confiance des voyageurs envers la compagnie.
Malgré un programme de vols encore partiellement reconstitué, Emirates a transporté 4,7 millions de passagers sur la période récente. Un chiffre qui illustre à la fois la reprise de la demande et la confiance des voyageurs envers la compagnie.
Emirates opère à 75% de ses capacités initiales
Autres articles
-
Emirates repassera en quotidien depuis Nice dès le 23 avril
-
Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates, Air France... les dernières infos !
-
Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?
-
Dubaï et Abu Dhabi : une reprise des vols ce 2 mars 2026 !
-
Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?
En parallèle, Emirates continue d’augmenter progressivement son offre, avec davantage de fréquences, de sièges et d’options de voyage, afin de répondre à une demande toujours soutenue.
La compagnie met également en avant son positionnement premium, avec une expérience client homogène, en vol comme au sol.
Pour accompagner la reprise, Emirates mise aussi sur la souplesse commerciale. Depuis le 2 avril, les passagers peuvent modifier sans frais leurs dates de voyage, toutes classes confondues, et bloquer un tarif pendant 24 heures.
La compagnie remet également en avant son programme Dubai Connect, qui permet aux passagers en correspondance longue de bénéficier, sous conditions, d’une prise en charge complète comprenant l’hôtel, les transferts et la restauration.
Par ailleurs, le programme de fidélité Emirates Skywards propose, jusqu’au 31 août 2026, des conditions d’accès facilitées aux statuts supérieurs.
La compagnie met également en avant son positionnement premium, avec une expérience client homogène, en vol comme au sol.
Pour accompagner la reprise, Emirates mise aussi sur la souplesse commerciale. Depuis le 2 avril, les passagers peuvent modifier sans frais leurs dates de voyage, toutes classes confondues, et bloquer un tarif pendant 24 heures.
La compagnie remet également en avant son programme Dubai Connect, qui permet aux passagers en correspondance longue de bénéficier, sous conditions, d’une prise en charge complète comprenant l’hôtel, les transferts et la restauration.
Par ailleurs, le programme de fidélité Emirates Skywards propose, jusqu’au 31 août 2026, des conditions d’accès facilitées aux statuts supérieurs.
Emirates : un dispositif renforcé en France
Sur le marché français, Emirates consolide sa présence.
La compagnie assure 21 rotations hebdomadaires à Paris, toutes opérées en Airbus A380, ainsi qu’un vol quotidien à Nice, également en A380. À Lyon, l’offre s’étoffe avec quatre rotations hebdomadaires opérées en Airbus A350 à compter de la semaine prochaine.
La compagnie assure 21 rotations hebdomadaires à Paris, toutes opérées en Airbus A380, ainsi qu’un vol quotidien à Nice, également en A380. À Lyon, l’offre s’étoffe avec quatre rotations hebdomadaires opérées en Airbus A350 à compter de la semaine prochaine.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille