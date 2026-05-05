Guerre au Moyen-Orient : Emirates a rétabli 96 % de son réseau mondial

Sur le marché français, Emirates consolide sa présence.



La compagnie assure 21 rotations hebdomadaires à Paris, toutes opérées en Airbus A380, ainsi qu’un vol quotidien à Nice, également en A380. À Lyon, l’offre s’étoffe avec quatre rotations hebdomadaires opérées en Airbus A350 à compter de la semaine prochaine.