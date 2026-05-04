Fouquet's va ouvrir un nouvel hôtel à Mykonos

Le Groupe Lucien Barrière poursuit son développement international avec l’inauguration, le 27 juin prochain, du Fouquet’s Mykonos.
Ce sera la première adresse du groupe en Grèce, l’une des destinations les plus emblématiques et prisées au monde.
Après Paris, New York, Courchevel et Saint-Barthélemy, cette ouverture au cœur de la mer Égée confirme l’ambition de Barrière de déployer ses marques dans des destinations internationales stratégiques.
"Nous poursuivons notre ambition d’accompagner nos clients dans les destinations où ils voyagent, avec des lieux qui conjuguent excellence, identité et émotion.
Mykonos s’est imposée comme une évidence, par sa capacité à réunir beauté naturelle, rayonnement culturel et attractivité internationale”, souligne à ce propos, dans un communiqué, Grégory Rabuel, Directeur Général du Groupe Barrière.
Ce sera la première adresse du groupe en Grèce, l’une des destinations les plus emblématiques et prisées au monde.
Après Paris, New York, Courchevel et Saint-Barthélemy, cette ouverture au cœur de la mer Égée confirme l’ambition de Barrière de déployer ses marques dans des destinations internationales stratégiques.
"Nous poursuivons notre ambition d’accompagner nos clients dans les destinations où ils voyagent, avec des lieux qui conjuguent excellence, identité et émotion.
Mykonos s’est imposée comme une évidence, par sa capacité à réunir beauté naturelle, rayonnement culturel et attractivité internationale”, souligne à ce propos, dans un communiqué, Grégory Rabuel, Directeur Général du Groupe Barrière.
Barrière : un développement international porté par la marque Fouquet’s
Autres articles
-
Mini-prix, long-courrier, Europe... Héliades veut dynamiser le marché
-
Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes
-
Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade
-
Fêtes du monde : Noël en Grèce, entre chaleur méditerranéenne et traditions orthodoxes
-
Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée
Ce projet est développé en partenariat avec Yoda Group et exploité par le Groupe Barrière dans le cadre d’un mandat de gestion.
Situé sur la plage de Paraga, ce refuge confidentiel proposera, fidèle à l’ADN du groupe Barrière, une hospitalité d’exception : 61 suites et 3 villas soigneusement aménagées, une piscine intérieure — unique sur l’île —, un terrain de basket sculpté directement dans la roche, un Rock Spa bénéficiant de l’expertise de la marque Dr Barbara Sturm, ainsi qu’un restaurant en partenariat avec ROKA.
Le groupe barrière est présidé par Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière, quatrième génération à développer ce groupe familial français fondé en 1912 par François André, puis développé successivement par Lucien Barrière et Diane Barrière.
A lire : Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
Depuis ses débuts, le groupe a multiplié les offres dans le domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur l’excellence opérationnelle, la qualité de service et l’art de vivre à la française.
Barrière regroupe aujourd’hui 33 casinos et 1 club de jeux sous la marque Barrière Casino, avec une programmation annuelle de près de 3 000 spectacles et animations.
Le groupe compte également 21 hôtels de luxe implantés dans des destinations uniques et réunis sous la marque Barrière Collection. Enfin, Barrière propose près de 200 restaurants et bars.
Désormais, la dynamique de développement international du groupe est notamment portée par la marque emblématique Fouquet’s, née à Paris en 1899 et aujourd’hui présente à New York, Courchevel et Saint-Barth. Cette expansion se poursuit avec l’ambition d’ouvrir de nouvelles adresses dans les plus belles destinations du monde.
Situé sur la plage de Paraga, ce refuge confidentiel proposera, fidèle à l’ADN du groupe Barrière, une hospitalité d’exception : 61 suites et 3 villas soigneusement aménagées, une piscine intérieure — unique sur l’île —, un terrain de basket sculpté directement dans la roche, un Rock Spa bénéficiant de l’expertise de la marque Dr Barbara Sturm, ainsi qu’un restaurant en partenariat avec ROKA.
Le groupe barrière est présidé par Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière, quatrième génération à développer ce groupe familial français fondé en 1912 par François André, puis développé successivement par Lucien Barrière et Diane Barrière.
A lire : Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
Depuis ses débuts, le groupe a multiplié les offres dans le domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur l’excellence opérationnelle, la qualité de service et l’art de vivre à la française.
Barrière regroupe aujourd’hui 33 casinos et 1 club de jeux sous la marque Barrière Casino, avec une programmation annuelle de près de 3 000 spectacles et animations.
Le groupe compte également 21 hôtels de luxe implantés dans des destinations uniques et réunis sous la marque Barrière Collection. Enfin, Barrière propose près de 200 restaurants et bars.
Désormais, la dynamique de développement international du groupe est notamment portée par la marque emblématique Fouquet’s, née à Paris en 1899 et aujourd’hui présente à New York, Courchevel et Saint-Barth. Cette expansion se poursuit avec l’ambition d’ouvrir de nouvelles adresses dans les plus belles destinations du monde.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer