Fouquet's va ouvrir un nouvel hôtel à Mykonos

Situé sur la plage de Paraga, ce refuge confidentiel proposera, fidèle à l’ADN du groupe Barrière, une hospitalité d’exception : 61 suites et 3 villas soigneusement aménagées, une piscine intérieure — unique sur l’île —, un terrain de basket sculpté directement dans la roche, un Rock Spa bénéficiant de l’expertise de la marque Dr Barbara Sturm, ainsi qu’un restaurant en partenariat avec ROKA.Le groupe barrière est présidé par Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière, quatrième génération à développer ce groupe familial français fondé en 1912 par François André, puis développé successivement par Lucien Barrière et Diane Barrière.Depuis ses débuts, le groupe a multiplié les offres dans le domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur l’excellence opérationnelle, la qualité de service et l’art de vivre à la française.Barrière regroupe aujourd’hui 33 casinos et 1 club de jeux sous la marque Barrière Casino, avec une programmation annuelle de près de 3 000 spectacles et animations.Le groupe compte également 21 hôtels de luxe implantés dans des destinations uniques et réunis sous la marque Barrière Collection. Enfin, Barrière propose près de 200 restaurants et bars.Désormais, la dynamique de développement international du groupe est notamment portée par la marque emblématique Fouquet’s, née à Paris en 1899 et aujourd’hui présente à New York, Courchevel et Saint-Barth. Cette expansion se poursuit avec l’ambition d’ouvrir de nouvelles adresses dans les plus belles destinations du monde.