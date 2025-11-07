Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Marine Palace & Aqua Park propose des vacances familiales tout compris dans un petit village balnéaire, alliant le bonheur des vacances à la chaleur traditionnelle crétoise.



Situé à Panormos, dans un charmant village de pêcheurs, l’hôtel incarne l’esprit de la Crète à travers un « all inclusive familial ». Il allie hospitalité crétoise à la convivialité animée et typique de bord de mer.



Les chambres et bungalows récemment rénovés, les hébergements familiaux à thème proches de l’Aqua Park, ainsi que les espaces de restauration variés, garantissent un séjour inoubliable pour tous les âges.



Les hôtes peuvent goûter aux saveurs méditerranéennes dans plusieurs restaurants et déguster des boissons premium à discrétion pour de véritables moments de joie du lever au coucher du soleil.



L’Elixir Spa est un lieu de détente et de ressourcement, tandis qu’un large choix d’activités sportives - entraînements personnalisés, tennis, Pilates et yoga - invitent au dynamisme.



Pour les familles, le Grecoland Kids Club et l’expérience « Farmer for a Day » à Agreco Farm permettent de découvrir l’essence authentique de la vie crétoise.