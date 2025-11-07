TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Dans l'île, dix resorts et une ferme à découvrir


Créé par la famille crétoise Daskalantonakis, Grecotel s’est, en cinq décennies, imposé comme le groupe hôtelier en Grèce au portefeuille unique d’adresses, dans des emplacements spectaculaires. Aujourd'hui, une nouvelle ère pour l'hospitalité s'annonce en Crète avec la transformation de ses établissements récemment rénovés.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Un portefeuille d'adresses uniques dans des emplacements spectaculaires - Photo : Grecotel
Legends and Paradise
Depuis cinquante ans, Grecotel Hotels & Resorts incarne l’excellence et l’art de l’hospitalité à la grecque.

Ancrée dans une tradition authentique tout en s’inspirant des aspirations du voyageur moderne, le groupe continue de réinventer l’art du séjour à travers les transformations de ses établissements en Crète, son berceau historique et spirituel.

Précurseur dans les concepts d’hôtellerie « all inclusive » et les expériences immersives, notamment autour du concept d’Agreco Farm, Grecotel s'emploie plus que jamais à faire rayonner le charme unique de la Crète - une terre de caractère, d’hospitalité et d’inspiration - grâce à des innovations.

L'an prochain, le groupe, à l'occasion de son cinquantenaire, célèbrera tout particulièrement la Crète, son lieu d’origine et sa destination emblématique, avec une vision audacieuse où l’hospitalité grecque millénaire se mêle au luxe contemporain.

TourMaG fait le point sur les nouveautés de Grecotel.

Lire aussi : Grecotel primé aux TTG Luxury Awards 2025

Creta Palace, une icône crétoise réinventée

Le Creta Palace a rejoint la collection LUXME - Photo : Grecotel
Autres articles
Véritable emblème de la "filoxenia" (hospitalité en grec) chère à Grecotel, le Creta Palace rejoint la collection LUXME.

Déjà reconnu parmi les dix meilleurs complexes hôteliers de Grèce par les Condé Nast Readers’ Choice Awards, l’hôtel s’est transformé pour devenir une référence du luxe contemporain en bord de mer.

Ses chambres et suites entièrement repensées allient élégance crétoise et confort moderne.

Les hôtes peuvent désormais vivre l’expérience LUXME : une sélection de restaurants à thème, cinq dîners à la carte inclus pour chaque séjour de sept nuits, ainsi que l’inoubliable expérience gastronomique d’Agreco Farm, plusieurs fois récompensée.

Vins et boissons premium à discrétion, douceurs gourmandes, activités de bien-être et loisirs renouvelés complètent cette offre.

Adapté aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui, couples comme familles, le Creta Palace s’affirme comme une adresse iconique au cœur de la Crète.

Caramel, le premier Boutique-Resort « all inclusive » de Grecotel

Caramel, le tout premier Boutique-Resort « all inclusive » de Grecotel - Photo : Grecotel
Caramel est le tout premier Boutique-Resort « all inclusive » de Grecotel.

Ce lieu intime composé de suites et de villas se révèle aujourd’hui avec de nouvelles pool villas et island villas, rehaussées par une gastronomie raffinée.

Les hôtes y découvrent un parcours culinaire tout inclus avec des dîners à la carte ou « dine-out » dans un restaurant local, boissons et snacks à volonté.

L’expérience signature « Farmer for a Day » à Agreco Farm ajoute sa touche d’authenticité, complétant une vision unique du luxe « boutique », selon l’esprit Grecotel.

Amirandes, le palais minoen du bord de mer

Amirantes est un vaste palais de style minoen posé en bord de mer - Photo : Grecotel
Vaste palais de style minoen posé en bord de mer, Amirandes inaugure une nouvelle ère de l’accueil « all inclusive » haut de gamme, avec des suites et des villas entièrement rénovées et des prestations personnalisées tout au long de l’année.

Les hôtes peuvent y savourer une cuisine d’exception dans une grande diversité de restaurants : du Minotaur Restaurant, orné de céramiques originales de Picasso, aux saveurs crétoises du Xasteria, célébrant le patrimoine culinaire de l’île. L’expérience est enrichie de boissons premium servies à discrétion dans tous les bars, y compris en bord de piscine et sur la plage.

À proximité, le Cretaquarium propose un dîner privé au cœur du monde sous-marin, un moment rare et mémorable.

Lire aussi : Grecotel : "The Dolli est la nouvelle icône d'Athènes"

LUXME White, l’expression ultime du « Luxury Made Easy »

LUXME White a été le premier resort à concrétiser une nouvelle vision de l’hospitalité de Grecotel - Photo : Grecotel
Rien d'étonnant à cela : avec à son concept LUXME Luxury Made Easy, Grecotel invite ses hôtes à vivre une expérience « all-inclusive » incomparable en Grèce.

Situés à des emplacements exceptionnels en bord de mer, chaque resort LUXME offre un univers de détente absolue, où tout est inclus : de la gastronomie raffinée aux vins de qualité, des activités sportives aux divertissements les plus variés.

Les hôtes profitent d’expériences à la carte qui vont de la haute cuisine aux tavernes grecques authentiques, en passant par des promenades pittoresques le long de la mer.

Imaginés tout autant pour les couples que pour les familles, les LUXME redéfinissent les vacances en toute liberté, tout en exaltant la beauté de la Grèce à travers le design, les saveurs et l’atmosphère incomparable de la Méditerranée.

Marine Palace & Aqua Park, pour des vacances familiales grandeur nature

Le Marine Palace & Aqua Park incarne l’esprit de la Crète à travers un « all inclusive familial - Photo : Grecotel
Marine Palace & Aqua Park propose des vacances familiales tout compris dans un petit village balnéaire, alliant le bonheur des vacances à la chaleur traditionnelle crétoise.

Situé à Panormos, dans un charmant village de pêcheurs, l’hôtel incarne l’esprit de la Crète à travers un « all inclusive familial ». Il allie hospitalité crétoise à la convivialité animée et typique de bord de mer.

Les chambres et bungalows récemment rénovés, les hébergements familiaux à thème proches de l’Aqua Park, ainsi que les espaces de restauration variés, garantissent un séjour inoubliable pour tous les âges.

Les hôtes peuvent goûter aux saveurs méditerranéennes dans plusieurs restaurants et déguster des boissons premium à discrétion pour de véritables moments de joie du lever au coucher du soleil.

L’Elixir Spa est un lieu de détente et de ressourcement, tandis qu’un large choix d’activités sportives - entraînements personnalisés, tennis, Pilates et yoga - invitent au dynamisme.

Pour les familles, le Grecoland Kids Club et l’expérience « Farmer for a Day » à Agreco Farm permettent de découvrir l’essence authentique de la vie crétoise.

Agreco, le goût de la Crète

L’Agreco Farm est un hommage aux traditions agricoles ancestrales et crétoises - Photo : Grecotel
Créée par le fondateur de Grecotel, Nikos Daskalantonakis, l’Agreco Farm est un hommage aux traditions agricoles ancestrales et crétoises.

Elle reflète l’amour du fondateur pour l’île, ainsi que son engagement envers la durabilité et l’hospitalité authentique.

Nichée au cœur d’un paysage préservé, Agreco Farm offre à ses hôtes une découverte authentique dans la mémoire vivante de l’île.

Chaque geste, chaque parfum y évoque un art de vivre transmis depuis des générations. Conçue comme un modèle d’équilibre entre l’homme et la nature, Agreco Farm célèbre l’engagement pour la durabilité et l’hospitalité véritable : chaque pierre, chaque olivier témoigne d’un respect pour la terre et ses cycles.

Exempte de pesticides et de produits chimiques, la ferme perpétue les méthodes de production traditionnelles, préservant ainsi le patrimoine agricole de l’île pour les générations futures.

Les hôtes sont invités à évoluer au cœur de cette harmonie à travers le programme exclusif « Be a Farmer for a Day » : une expérience joyeuse et interactive, où petits et grands renouent avec la terre, récoltent des légumes frais et apprennent à cuisiner des recettes crétoises à la Great Cooking School.

Conçue pour célébrer la nature, cette expérience allie apprentissage et plaisir, initiant les jeunes explorateurs aux valeurs de durabilité à travers des jeux et des expériences uniques.

Pour les adultes et les familles, la ferme propose également un calendrier original de festivités célébrant les traditions crétoises, accompagné d’une restauration farm-to-table qui transforme l’hospitalité en véritable récit.

