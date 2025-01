Grecotel : "The Dolli est la nouvelle icône d'Athènes"

Cet hôtel 5 étoiles est véritablement la nouvelle icône d'Athènes. Il incarne l'élégance athénienne et l'art de recevoir grec dans ses 46 chambres, suites et appartements privés luxueux baignés de lumière : tous sont très lumineux et la plupart disposent de terrasses et de balcons avec vue imprenable sur Athènes ou l'Acropole. Toutes disposent de salles de bains élégantes en marbre.



Les chambres varient de 22 m2 à 33 m2, les suites jusqu'à 39 m3. Les appartements varient de 50 m2 à 171 m2 pour les plus grands.



Le Dolli très accueillant pour les familles, avec un certain nombre d'appartements spacieux combinant des salles de réception et plusieurs chambres doubles séparées.

C'est difficile de répondre car nos prix varient en fonction de la saison : ils ne sont évidemment pas les mêmes en haute et en basse saison. Disons qu'une chambre coûte à partir de 500 € la nuit en basse saison. Mais, les prix peuvent dépasser les 700€, selon le type de chambre et les dates.

Tout comme les chambres, les espaces communs ont été décorés avec le plus grand soin. Épurés et lumineux, chaleureux et raffinés, ils jouent avec les différentes époques, mêlant mobilier du XVIIIe siècle, dessins originaux de Pablo Picasso et Jean Cocteau, œuvres de Lucio Fontana, mobiles Calder et pièces de design plus contemporaines. Et ceci dans le vaste salon de l'entrée comme dans la bibliothèque et dans le salon où les hôtes peuvent boire un verre, un café ou un thé tout au long de la journée et s'offrir des collations légères.