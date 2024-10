Grecotel remporte le titre de "marque d’hôtels de luxe" de l’année

, la principale institution de récompenses de l'industrie du voyage britannique organisée par le magazine Aspire., se distinguant dans la catégorie la plus compétitive de l'institution, parmi les grandes marques de luxe du monde entier.Cette récompense traduit laet de laqu'il représente.Leassocié à la qualité supérieure du service et de l'expérience offerte à des millions de visiteurs du monde entier, renforce encore sa position de leader.Cette nouvelle distinction est une nouvelle confirmation de la croissance continue du groupe et du dévouement de l'équipe de Grecotel.qui travaillent avec passion pour offrir le meilleur aux clients.Rappelons aussi que cette récompense fait suite à la b récente élection de [l'hôtel THE DOLLI , installé à Athènes, au titre de meilleur hôtel de Grèce et aussi comme l'un des meilleurs hôtels du monde par les lecteurs du Condé Nast Traveller anglais]b, l'institution la plus prestigieuse parmi les médias de voyage internationaux.