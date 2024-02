Grecotel Hotels & Resorts : une collection unique au monde

Depuis plus de cinq décennies, l’entreprise familiale ne cesse de faire évoluer l'art et la manière de profiter de ses vacances en Grèce, invitant ses hôtes à découvrir la merveilleuse beauté de la nature et découvrir de nouvelles expériences.



Renommé pour son hospitalité authentique, la qualité de ses services et son éthique, chacun de ses établissements possède un caractère distinctif, profondément enraciné dans la culture et l’ambiance locale.



THE DOLLI à l’Acropole, le Cape Sounio sur la Riviera d'Athènes, le Mykonos Blu sur la plage cosmopolite de Psarou, l'Amirandes en Crète à côté du palais de Knossos, le Mandola Rosa sur les anciennes plages d'Olympie, et le Corfu Imperial dans sa propre péninsule à Corfou. Une hospitalité authentique et un luxe exceptionnel, au cœur d'une nature intacte, de plages de sable doré et d'eaux bleues cristallines.

Immergez vous dans l’histoire grecque dans l’un des 6 hôtels et resorts avant guardistes, situés dans des lieux légendaires.



