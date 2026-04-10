Mini-prix, long-courrier, Europe... Héliades veut dynamiser le marché

Certains destinations sortent du lot : le Mexique, la République Dominicaine, ou encore le Cap-Vert qui est l'une des destinations phares d'Héliades à côté de la Grèce.



2026 avait pourtant bien commencé pour le tour-opérateur du groupe Marietton Développement. "Janvier et février étaient des mois exceptionnels. Et en départs, le premier quadrimestre est très bon" ajoute le directeur général.



Les vacances de Pâques tirent leur épingle du jeu, portées par l'activité groupes réservée très en amont. L'Albanie notamment explose les compteurs.



Mais l'inquiétude se porte sur la saison été : "Juillet et août ont du mal à se remplir. Les prises de commandes que nous enregistrons concernent des ventes de dernière minute, ou l'après-saison estivale en septembre, octobre voire 2027."



Pour soutenir les ventes, Héliades a lancé plusieurs opérations. "L’idée, c’est de remettre de l’essence dans le moteur" , résume Nicolas Ivaldi.



Pour ce faire, le voyagiste mise sur les petits prix : "Nous avons renégocié avec nos partenaires pour proposer des offres attractives. Je pense que la question du pouvoir d'achat va être centrale".



Le groupe a travaillé notamment sur une production d'hôtels 3 et 4 étoiles à prix compétitifs, des offres combinées (ex : Santorin–Paros) et des promotions ciblées sur la Grèce, le tout déployé sur l'ensemble des réseaux partenaires.



"Ces push prix minis fonctionnent bien," ajoute le directeur général.