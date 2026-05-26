Centrale Voyages pose la première pierre de son futur réseau de "20 agences loisirs" !

L’enjeu est simple, outre de développer l’entreprise et atteindre un volume d’affaires de 50 millions d’euros, il souhaite aussi donner un sens et un avenir au groupe.



Pour cela, le dirigeant semble avoir une idée assez claire de la marche à suivre.



" Je dois faire grossir mon portefeuille clients, tout en ayant comme stratégie de prémiumiser les produits. Je voudrais atteindre un réseau d’agences loisirs compris entre 15 et 20 points de vente.



Ma conviction, depuis le début, c’est d’aller chercher les personnes qui ont de l’argent, aiment le voyage, mais n’ont pas trop de temps pour organiser leurs vacances ou ne souhaitent pas s’en charger.



Ces gens sont prêts à payer pour cela. En contrepartie, ils doivent recevoir un service hors norme, avec une disponibilité permanente et un dévouement total ", imagine le patron de Centrale Voyages.



Une fois ce développement terminé, d’ici quelques années, il pourra alors souffler un peu et se fixer de nouveaux objectifs.



En attendant, la bataille n’est pas encore totalement remportée. Le nouveau venu du tourisme se bat sur chaque dossier pour se démarquer et obtenir les signatures nécessaires à la pérennisation de l’activité.



" Mon rôle, en tant qu’entrepreneur, c’est de développer commercialement l’entreprise, de faire rentrer de l’argent pour que la boutique tourne. Puis, ensuite, c’est de structurer, pour qu’une fois l’impulsion donnée, le groupe tourne sans toi.



Cela permet de se dégager du temps pour mettre en place de nouveaux projets, comme le MICE, qui sera le prochain gros chantier, et de prendre de la hauteur.



Mon rêve est que, dans cinq ans, la boîte soit parfaitement structurée, qu’elle se développe toute seule, que je ne sois nécessaire à aucun poste et que j’en profite pour voyager.



En attendant, comme je le dis souvent, je suis heureux et je suis les préceptes d’un de mes grands amis du secteur, qui m’a dit : tu vas bosser comme un forçat, tu ne seras jamais riche, mais profites-en pour découvrir le monde et saisir les opportunités qui se présentent pour voyager.



J’ai clairement décidé de suivre son bon conseil, " conclut le dirigeant.