Centrale Voyages : qui est François Lévêque, ce néophyte aux grandes ambitions ? 🔑

L'ancien propriétaire n'a pas totalement lâché la bride et est toujours dans l'ombre du quinquagénaire.



" Me connaissant, il savait que j'étais suffisamment opérationnel pour pouvoir relever le défi. Nous avons signé une vente record : en l'espace de 3 mois tout était bouclé.



Il m'accompagne au quotidien, avec une bienveillance exceptionnelle sur ma découverte et mon apprentissage du métier. Il ne devait rester que 6 mois, mais il va prolonger sa mission. "



Une passation de relais qui se fait dans la douceur entre deux entrepreneurs devenus des amis au fil du temps.



Le soutien au quotidien de l'ancien propriétaire est primordial pour celui qui a dirigé une entreprise qui à compté jusqu'à 1 300 salariés en CDI pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. En effet, il a découvert un secteur et une activité dont il se faisait une fausse idée.



" Ce qui est drôle dans cette aventure, c'est qu'en pensant au tourisme, j'imaginais alors les Seychelles ou les Maldives. Et je me retrouve avec une boite qui fait 70% de ses revenus en billetterie d'affaires.



C'est un métier besogneux et très techniques, loin de mon rêve...



Je découvre aussi que les gens adorent la billetterie d'affaires ou le loisir, mais ils ne font pas les deux " s'amuse-t-il.



Dans ses agences, les brochures de plages de sable fin sont rares. Les salariés ont plutôt les yeux rivés sur leurs ordinateurs pour émettre des billets. Un boulot de besogneux, loin du glamour et des images de carte postale.



Bien entendu, pas question de baisser les bras ou de se sentir trahi, bien au contraire.