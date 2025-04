Centrale Voyages nomme une directrice générale

Sa mission va être d'accroitre, le développement du Business Travel chez Centrale Voyages.



Il devra aussi libérer du temps à Valérie Jacomino pour monter en compétence les équipes et me libérer du temps pour me concentrer sur le loisir et l'évent,

En nommant Valérie Jacomino,va pouvoir se détourner de la gestion quotidienne pour s'attarder sur le développement du mini-réseau.Il se chargera aussi de la communication de Centrale Voyages. De plus, un commercial devrait arriver très prochainement." poursuit le propriétaire.