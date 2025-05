Le successeur du Concorde réussit son vol inaugural

Le Global 8000, dérivé du Global 7500, introduit une série d’améliorations techniques et opérationnelles.



La cabine comprend quatre espaces distincts, dont une aire dédiée à l’équipage. L’agencement prévoit également une cabine spacieuse, considérée par Bombardier comme la plus généreuse de sa catégorie. L’accent est mis sur le confort et la qualité de l’air, avec une conception visant à optimiser la santé et la productivité en vol.



Les performances au décollage et à l’atterrissage sont aussi mises en avant. L’appareil est capable d’utiliser des pistes courtes, ce qui lui permet d’accéder à des aéroports régionaux ou urbains moins desservis. Le Global 8000 pourra ainsi combiner grande vitesse, longue portée et flexibilité opérationnelle. Bombardier affirme que ce modèle “ redéfinit les standards de l’aviation d’affaires en termes de confort, d’autonomie et de connectivité ”. L’entrée en service est prévue pour la seconde moitié de 2025.