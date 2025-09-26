Achat d'agence de voyages : "Mon expert-comptable m'a dit ne va pas là-dedans !" [ABO]

" Nous devons nous recentrer sur le conseil, le lien et l’accompagnement client.



Je suis effaré par le nombre de devis que nous faisons et qui ne sont pas concrétisés.



L’IA est plutôt un atout qu’un ennemi, elle pourrait nous aider sur ce genre de tâche, nous devons prendre le tournant, " prédit le patron de Chassagne Voyages, qui s’apprête à acheter sa deuxième agence en seulement un an.



Un développement à marche forcée qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin.



D'autant que les exemples comme Damien Delarbre et Tiphaine Heem-Fihey sont inspirants pour les autres entrepreneurs.



C'est aussi tout l'enjeu d'un syndicat comme les Entreprises du Voyage : mettre en avant ces nouveaux acteurs pour susciter des vocations, dans cette période charnière où une génération s’apprête à partir à la retraite.



" Nous prenons goût à grandir.



Après, il faut garder un intérêt financier et économique, puisque nous faisons beaucoup de volume et peu de marge. Nous devons aller chercher de la croissance externe.



Nous ne faisons aucune économie d'échelle.



Nous sommes passés de 10 à 20 salariés en l’espace de trois mois. Nous devenons DRH, animateur des ventes ou encore aide technique. Si j’ai une ou deux agences de plus, l’animation devra être gérée par une personne dédiée," affirme la jeune femme.



Autant d’histoires qui montrent que grandir ne signifie pas toujours viser les étoiles.



Certains sont dans une quête personnelle, d'autres familiales, pour être à la hauteur des aînés, d’autres encore ont juste envie de vibrer, avant de refermer leur vie professionnelle.



" C’est un kiff d’entreprendre !



Les défis à relever, c’est ce qui m’anime. L’économie d’échelle et les déjeuners avec les tour-opérateurs ne sont pas vraiment mon plaisir.



Je n’ai pas la volonté de grandir plus, mais je n’ai pas non plus de raison de rester à cinq agences, " conclut cette page rafraîchissante de la nouvelle génération qui arrive au pouvoir.



Place aux jeunes !