Dans les coulisses de l’axe TGV Sud-Est, colonne vertébrale du rail français

Les péages acquittés par l’activité TGV en France figurent parmi les plus élevés d’Europe. Ces redevances couvrent largement - et souvent au-delà - les coûts de maintenance des lignes à grande vitesse. En France, elles contribuent ainsi de manière significative non seulement à l’entretien du réseau à grande vitesse, mais aussi à celui de l’ensemble du réseau ferroviaire, y compris les lignes classiques

Sur les axes les plus fréquentés comme Paris - Lyon, cette proportion peut atteindre près de 50%. À l’inverse, sur d’autres lignes où le coût au kilomètre est différent, cette part peut être plus faible, autour de 30%, comme entre Paris - Mulhouse ou Paris - Dijon.

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Sur Paris - Lyon, cette logique économique domine largement : plus de 80% du péage relève de cette tarification dynamique. C'est dur d'être rentable sur Paris - Lyon ; les péages ont augmenté de plus de 30% depuis 2020.