SNCF Voyageurs : Najoua Ben Jemaa nommée directrice de la communication

Najoua Ben Jemaa est la nouvelle directrice de la communication de SNCF Voyageurs.
Née en 1978, Najoua Ben Jemaa est diplômée d'une maîtrise de lettres modernes et lettres classiques de l'Université Paris-Sorbonne.
Après un début de carrière dans le conseil en marketing et relation client dans les télécoms, puis six ans dans le secteur de l'énergie où elle pilote des projets CRM et digitaux, elle rejoint le Groupe SNCF en 2009, chez Voyages-sncf.com (devenu SNCF Connect).
Responsable des projets Relation client et fidélisation, puis Directrice des projets digitaux, elle participe à l'évolution du programme de fidélité et conduit la refonte du site Voyages-sncf.com ainsi que son lancement en Europe.
Née en 1978, Najoua Ben Jemaa est diplômée d'une maîtrise de lettres modernes et lettres classiques de l'Université Paris-Sorbonne.
Après un début de carrière dans le conseil en marketing et relation client dans les télécoms, puis six ans dans le secteur de l'énergie où elle pilote des projets CRM et digitaux, elle rejoint le Groupe SNCF en 2009, chez Voyages-sncf.com (devenu SNCF Connect).
Responsable des projets Relation client et fidélisation, puis Directrice des projets digitaux, elle participe à l'évolution du programme de fidélité et conduit la refonte du site Voyages-sncf.com ainsi que son lancement en Europe.
Najoua Ben Jemaa a rejoint le groupe SNCF en 2009
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En 2013, elle devient Directrice digitale de KEOLIS. Elle est ensuite promue Directrice de la marque et de la communication digitale en 2015.
En 2017, elle rejoint SNCF Voyageurs comme Directrice de la communication, du marketing et du e-commerce de OUIGO.
En 2022, elle est nommée Directrice du programme marketing de SNCF Voyageurs.
Elle succède à Olivier Reinsbach en prenant en avril 2026 ses fonctions de directrice de la communication de SNCF Voyageurs, au sein du Secrétariat général dirigé par Tanguy Cotte-Martinon.
En 2017, elle rejoint SNCF Voyageurs comme Directrice de la communication, du marketing et du e-commerce de OUIGO.
En 2022, elle est nommée Directrice du programme marketing de SNCF Voyageurs.
Elle succède à Olivier Reinsbach en prenant en avril 2026 ses fonctions de directrice de la communication de SNCF Voyageurs, au sein du Secrétariat général dirigé par Tanguy Cotte-Martinon.