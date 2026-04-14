SNCF Voyageurs : Najoua Ben Jemaa nommée directrice de la communication

En 2013, elle devient Directrice digitale de KEOLIS. Elle est ensuite promue Directrice de la marque et de la communication digitale en 2015.



En 2017, elle rejoint SNCF Voyageurs comme Directrice de la communication, du marketing et du e-commerce de OUIGO.



En 2022, elle est nommée Directrice du programme marketing de SNCF Voyageurs.



Elle succède à Olivier Reinsbach en prenant en avril 2026 ses fonctions de directrice de la communication de SNCF Voyageurs, au sein du Secrétariat général dirigé par Tanguy Cotte-Martinon.