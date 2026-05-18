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Disneyland Paris a un nouveau président

Christophe Murphy a été nommé président de Disneyland Paris


Après plus de 30 ans au sein des équipes de Disneyland Paris, Christophe Murphy décroche le poste de président de la célèbre destination française. À partir du 6 juillet 2026, il prendra ses fonctions en remplacement de Natacha Rafalski, qui a été désignée présidente de Disney Signature Experiences.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 11:55

Christophe Murphy a été nommé président de Disneyland Paris - Crédit photo : Disneyland
Christophe Murphy a été nommé président de Disneyland Paris - Crédit photo : Disneyland
CroisiEurope
Il aura connu 11 promotions et une courte expérience au Japon avant de devenir président de son entreprise de toujours.

Christophe Murphy, entré à Disneyland Paris en 1991, un an avant même son ouverture, en tant que responsable adjoint des opérations de sécurité, deviendra le 6 juillet 2026 président de la destination.

Il remplacera Natacha Rafalski, nommée présidente de Disney Signature Experiences.
Cette division est dédiée aux expériences de voyage et de loisirs.

Elle comprend notamment les marques Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, Aulani, Adventures by Disney, National Geographic Expeditions et Storyliving by Disney.

De son côté, Christophe Murphy occupait jusqu’ici le poste de vice-président senior des opérations du parc.

Dans quelques semaines, il deviendra le patron de 20 000 cast members, répartis entre deux parcs à thèmes, sept hôtels Disney, le centre de divertissement Disney Village, ainsi que le siège social.

Disneyland Paris : un nouveau land dédié au Roi Lion en 2028

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"C’est un grand honneur de prendre ces fonctions à un moment charnière pour Disneyland Paris.

J’ai débuté mon parcours chez Disney ici, il y a plus de trois décennies, et ce lieu a profondément marqué mon histoire personnelle.

C’est avec une émotion particulière que je m’appuie sur cet héritage afin de créer des souvenirs toujours plus mémorables pour nos visiteurs et nos fans, en France comme à l’international.

Que ce soit dans nos parcs, nos hôtels ou à Disney Village, de nouvelles histoires prennent vie tous les jours, et je suis très heureux de pouvoir compter sur nos équipes engagées et talentueuses pour continuer à faire grandir notre destination", a déclaré Christophe Murphy.

Après l’ouverture d’un land entièrement dédié à La Reine des Neiges en 2026, Disneyland Paris devrait inaugurer au printemps 2028 une nouvelle zone thématisée autour d’un autre chef-d’œuvre de l’entreprise : Le Roi Lion.

A lire : Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World

Cette nouvelle phase de développement représente un investissement de 2 milliards d’euros.

En 2025, la première destination touristique européenne a réalisé un chiffre d’affaires de 2,685 milliards d’euros, pour un résultat net de 260 millions d’euros.

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Tags : disneyland, disneyland paris
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