Disneyland Paris a un nouveau président

C’est un grand honneur de prendre ces fonctions à un moment charnière pour Disneyland Paris.



J’ai débuté mon parcours chez Disney ici, il y a plus de trois décennies, et ce lieu a profondément marqué mon histoire personnelle.



C’est avec une émotion particulière que je m’appuie sur cet héritage afin de créer des souvenirs toujours plus mémorables pour nos visiteurs et nos fans, en France comme à l’international.



Que ce soit dans nos parcs, nos hôtels ou à Disney Village, de nouvelles histoires prennent vie tous les jours, et je suis très heureux de pouvoir compter sur nos équipes engagées et talentueuses pour continuer à faire grandir notre destination

", a déclaré Christophe Murphy. Après l’ouverture d’un land entièrement dédié à La Reine des Neiges en 2026, Disneyland Paris devrait inaugurer au printemps 2028 une nouvelle zone thématisée autour d’un autre chef-d’œuvre de l’entreprise : Le Roi Lion.Cette nouvelle phase de développement représente un investissement de 2 milliards d’euros.En 2025, la première destination touristique européenne a réalisé un chiffre d’affaires de 2,685 milliards d’euros, pour un résultat net de 260 millions d’euros.