Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World (vidéo)

À l’occasion de la visite du président de la République Emmanuel Macron le 27 mars 2026, Disneyland Paris a réaffirmé son poids stratégique dans l’attractivité touristique, économique et sociale de la France.
La destination, qui revendique plus de 445 millions de visites depuis son ouverture en 1992, a également marqué une nouvelle étape avec l’ouverture de son second parc réimaginé, désormais baptisé Disney Adventure World.
Deux jours avant l’ouverture au public, Disneyland Paris a organisé une cérémonie réunissant personnalités, partenaires et médias internationaux. Parmi les invités figuraient notamment Isabelle Huppert, Christian Louboutin ou encore Léna Mahfouf.
L’événement a été marqué par une performance musicale autour de l’univers de La Reine des Neiges, ainsi que par la participation d’enfants de l’association Make-A-Wish France, symbolisant l’engagement sociétal de la destination.
La destination, qui revendique plus de 445 millions de visites depuis son ouverture en 1992, a également marqué une nouvelle étape avec l’ouverture de son second parc réimaginé, désormais baptisé Disney Adventure World.
Deux jours avant l’ouverture au public, Disneyland Paris a organisé une cérémonie réunissant personnalités, partenaires et médias internationaux. Parmi les invités figuraient notamment Isabelle Huppert, Christian Louboutin ou encore Léna Mahfouf.
L’événement a été marqué par une performance musicale autour de l’univers de La Reine des Neiges, ainsi que par la participation d’enfants de l’association Make-A-Wish France, symbolisant l’engagement sociétal de la destination.
Une destination clé pour l’économie touristique française
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Selon une étude réalisée par SETEC, Disneyland Paris confirme son statut de première destination touristique en Europe et représente 6,1% des recettes touristiques nationales.
Depuis 1992, 13 milliards d’euros ont été investis en France, contribuant à générer près de 70 000 emplois directs, indirects et induits.
Lors de cette visite officielle, le président de la République était accompagné de plusieurs représentants institutionnels ainsi que de Josh D’Amaro, directeur général de The Walt Disney Company.
La séquence a permis de mettre en lumière le rôle structurant de la destination pour le territoire, notamment dans le développement du Val d’Europe, dont la population et le tissu économique ont fortement progressé depuis les années 1990.
Disneyland Paris emploie aujourd’hui plus de 20 000 collaborateurs, issus de plus de 120 nationalités et répartis sur près de 500 métiers. L’entreprise met en avant une politique sociale axée sur la stabilité de l’emploi, avec 90% de contrats à durée indéterminée.
La destination s’appuie également sur un réseau de plus de 4 000 fournisseurs, dont une large majorité basée en France.
Depuis 1992, 13 milliards d’euros ont été investis en France, contribuant à générer près de 70 000 emplois directs, indirects et induits.
Lors de cette visite officielle, le président de la République était accompagné de plusieurs représentants institutionnels ainsi que de Josh D’Amaro, directeur général de The Walt Disney Company.
La séquence a permis de mettre en lumière le rôle structurant de la destination pour le territoire, notamment dans le développement du Val d’Europe, dont la population et le tissu économique ont fortement progressé depuis les années 1990.
Disneyland Paris emploie aujourd’hui plus de 20 000 collaborateurs, issus de plus de 120 nationalités et répartis sur près de 500 métiers. L’entreprise met en avant une politique sociale axée sur la stabilité de l’emploi, avec 90% de contrats à durée indéterminée.
La destination s’appuie également sur un réseau de plus de 4 000 fournisseurs, dont une large majorité basée en France.
Disney Adventure World, pilier d’une transformation majeure
L’ouverture de Disney Adventure World, le 29 mars 2026, s’inscrit dans un programme d’investissement de 2 milliards d’euros annoncé en 2018.
À terme, le parc verra sa superficie quasiment doublée et plus de 90% de ses offres repensées.
Parmi les nouveautés phares figure notamment un univers immersif dédié à La Reine des Neiges, avec le village d’Arendelle et l’attraction "Frozen Ever After". Cette extension a permis la création de plus de 1 000 emplois supplémentaires.
Le parc ambitionne de proposer une expérience complémentaire au Parc Disneyland, en misant sur des univers inspirés des grandes franchises Disney, Pixar et Marvel, et en renforçant son positionnement de destination de séjour.
Avec cette nouvelle phase de développement, Disneyland Paris poursuit la transformation globale de son offre.
Outre Disney Adventure World, des projets supplémentaires sont déjà annoncés, dont une attraction inspirée du film "Là-Haut" et un univers dédié au "Roi Lion".
À terme, le parc verra sa superficie quasiment doublée et plus de 90% de ses offres repensées.
Parmi les nouveautés phares figure notamment un univers immersif dédié à La Reine des Neiges, avec le village d’Arendelle et l’attraction "Frozen Ever After". Cette extension a permis la création de plus de 1 000 emplois supplémentaires.
Le parc ambitionne de proposer une expérience complémentaire au Parc Disneyland, en misant sur des univers inspirés des grandes franchises Disney, Pixar et Marvel, et en renforçant son positionnement de destination de séjour.
Avec cette nouvelle phase de développement, Disneyland Paris poursuit la transformation globale de son offre.
Outre Disney Adventure World, des projets supplémentaires sont déjà annoncés, dont une attraction inspirée du film "Là-Haut" et un univers dédié au "Roi Lion".
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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