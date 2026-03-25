Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin

La mise en place de cette liaison repose sur la collaboration de nombreux partenaires opérationnels et industriels, parmi lesquels Train Charter Services, Wagon Plastron, ainsi que les groupes Alstom et RAILPOOL. De nouveaux acteurs, comme RDC Deutschland Gruppe, ont également participé au projet.



Les gestionnaires d’infrastructures en France, en Belgique et en Allemagne ont également été mobilisés pour intégrer cette nouvelle offre dans les réseaux existants.



À bord, European Sleeper propose plusieurs niveaux de confort, avec des billets à partir de 39,99 € pour une place assise. Les couchettes sont disponibles dès 59,99 €, incluant la réservation et le linge de lit.



Pour un confort supérieur, les passagers peuvent opter pour des compartiments Comfort Standard à partir de 99,99 € ou Comfort Plus à partir de 129,99 €, avec petit-déjeuner inclus.