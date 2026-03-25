Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin

Chris Engelsman et Elmer van Buuren (fondateurs d’European Sleeper) devant le train de nuit Paris-Berlin. Crédit photo : KeepFocus Photography
Au départ de la Gare du Nord à Paris, le 26 mars dernier, European Sleeper a officiellement lancé sa nouvelle liaison nocturne vers Berlin, via Bruxelles.
Le train a quitté la capitale française à 18h03, marquant le retour d’une connexion directe entre ces grandes métropoles européennes, longtemps absente du réseau ferroviaire.
L’arrivée du convoi à Berlin Hauptbahnhof, le lendemain matin, a donné lieu à un accueil officiel réunissant partenaires et représentants institutionnels.
Cette nouvelle liaison s’inscrit dans le développement progressif du réseau d’European Sleeper, déjà présent sur l’axe Bruxelles - Amsterdam - Berlin - Prague. La compagnie prévoit également le lancement d’un train de nuit vers Milan à partir de septembre 2026.
La ligne Paris - Bruxelles - Berlin sera opérée à raison de trois allers-retours hebdomadaires. Elle permettra, à terme, d’atteindre six départs par semaine dans chaque sens entre Bruxelles et Berlin.
Le train a quitté la capitale française à 18h03, marquant le retour d’une connexion directe entre ces grandes métropoles européennes, longtemps absente du réseau ferroviaire.
L’arrivée du convoi à Berlin Hauptbahnhof, le lendemain matin, a donné lieu à un accueil officiel réunissant partenaires et représentants institutionnels.
Cette nouvelle liaison s’inscrit dans le développement progressif du réseau d’European Sleeper, déjà présent sur l’axe Bruxelles - Amsterdam - Berlin - Prague. La compagnie prévoit également le lancement d’un train de nuit vers Milan à partir de septembre 2026.
La ligne Paris - Bruxelles - Berlin sera opérée à raison de trois allers-retours hebdomadaires. Elle permettra, à terme, d’atteindre six départs par semaine dans chaque sens entre Bruxelles et Berlin.
Une ambition européenne et durable
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Lors de l’événement de lancement à Paris, les fondateurs de l’entreprise, Chris Engelsman et Elmer van Buuren, ont souligné les enjeux liés au développement du train de nuit.
Ils ont notamment insisté sur la nécessité de construire progressivement un réseau ferroviaire européen viable, tout en favorisant l’ouverture du marché à de nouveaux opérateurs et en améliorant l’intégration des services transfrontaliers.
Présent à cette inauguration, le ministre fédéral belge de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a mis en avant les bénéfices environnementaux du projet, évoquant une alternative crédible en faveur d’un tourisme bas carbone.
Il a également rappelé l’engagement des autorités belges à lever les freins réglementaires et techniques à ce type d’initiatives.
Du côté de la SNCF, Olivier Bancel a salué la coopération entre les différents acteurs, estimant que ces partenariats contribuent à repositionner le rail comme un mode de transport central en Europe.
Ils ont notamment insisté sur la nécessité de construire progressivement un réseau ferroviaire européen viable, tout en favorisant l’ouverture du marché à de nouveaux opérateurs et en améliorant l’intégration des services transfrontaliers.
Présent à cette inauguration, le ministre fédéral belge de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a mis en avant les bénéfices environnementaux du projet, évoquant une alternative crédible en faveur d’un tourisme bas carbone.
Il a également rappelé l’engagement des autorités belges à lever les freins réglementaires et techniques à ce type d’initiatives.
Du côté de la SNCF, Olivier Bancel a salué la coopération entre les différents acteurs, estimant que ces partenariats contribuent à repositionner le rail comme un mode de transport central en Europe.
Une gamme tarifaire accessible
La mise en place de cette liaison repose sur la collaboration de nombreux partenaires opérationnels et industriels, parmi lesquels Train Charter Services, Wagon Plastron, ainsi que les groupes Alstom et RAILPOOL. De nouveaux acteurs, comme RDC Deutschland Gruppe, ont également participé au projet.
Les gestionnaires d’infrastructures en France, en Belgique et en Allemagne ont également été mobilisés pour intégrer cette nouvelle offre dans les réseaux existants.
À bord, European Sleeper propose plusieurs niveaux de confort, avec des billets à partir de 39,99 € pour une place assise. Les couchettes sont disponibles dès 59,99 €, incluant la réservation et le linge de lit.
Pour un confort supérieur, les passagers peuvent opter pour des compartiments Comfort Standard à partir de 99,99 € ou Comfort Plus à partir de 129,99 €, avec petit-déjeuner inclus.
Les gestionnaires d’infrastructures en France, en Belgique et en Allemagne ont également été mobilisés pour intégrer cette nouvelle offre dans les réseaux existants.
À bord, European Sleeper propose plusieurs niveaux de confort, avec des billets à partir de 39,99 € pour une place assise. Les couchettes sont disponibles dès 59,99 €, incluant la réservation et le linge de lit.
Pour un confort supérieur, les passagers peuvent opter pour des compartiments Comfort Standard à partir de 99,99 € ou Comfort Plus à partir de 129,99 €, avec petit-déjeuner inclus.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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