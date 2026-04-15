La tour Eiffel impose la réservation en ligne pour les groupes dès septembre 2026 - Depositphotos.com Auteur gpiazzese
La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) annonce une évolution majeure des conditions d’accès au monument pour les groupes !
À compter du 29 septembre 2026, les groupes de plus de neuf personnes, guide compris, devront obligatoirement réserver leurs billets en ligne pour visiter la tour Eiffel à Paris.
Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la gestion des flux et la qualité de visite, indique un communiqué de presse, qui précise que cette mesure a pour objectif de « fluidifier l’accès au monument » et de garantir « une meilleure qualité de visite ».
Concrètement, la vente de billets en caisse sera désormais interdite pour les groupes, quel que soit le mode d’ascension choisi, escaliers ou ascenseurs. Cette évolution doit permettre « une meilleure anticipation des visites, une réduction des temps d’attente en caisse et une organisation des flux plus harmonieuse ».
Les visiteurs individuels ne sont pas concernés par cette réforme et pourront continuer à acheter leurs billets sur place pour une visite le jour même.
Parallèlement, la SETE renforce les règles encadrant l’accueil des groupes. Elle rappelle notamment que la division artificielle des groupes en caisse est interdite. De même, l’accompagnement professionnel devra inclure un guidage effectif « au minimum jusqu’au deuxième étage », excluant les prestations limitées à une simple assistance à l’achat.
À compter du 29 septembre 2026, les groupes de plus de neuf personnes, guide compris, devront obligatoirement réserver leurs billets en ligne pour visiter la tour Eiffel à Paris.
Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la gestion des flux et la qualité de visite, indique un communiqué de presse, qui précise que cette mesure a pour objectif de « fluidifier l’accès au monument » et de garantir « une meilleure qualité de visite ».
Concrètement, la vente de billets en caisse sera désormais interdite pour les groupes, quel que soit le mode d’ascension choisi, escaliers ou ascenseurs. Cette évolution doit permettre « une meilleure anticipation des visites, une réduction des temps d’attente en caisse et une organisation des flux plus harmonieuse ».
Les visiteurs individuels ne sont pas concernés par cette réforme et pourront continuer à acheter leurs billets sur place pour une visite le jour même.
Parallèlement, la SETE renforce les règles encadrant l’accueil des groupes. Elle rappelle notamment que la division artificielle des groupes en caisse est interdite. De même, l’accompagnement professionnel devra inclure un guidage effectif « au minimum jusqu’au deuxième étage », excluant les prestations limitées à une simple assistance à l’achat.
Groupes tour Eiffel : une plateforme en ligne dédiée aux professionnels du tourisme
Autres articles
-
Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté
-
Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
-
Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé
-
Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin
-
Tourisme à Paris : février stable, premières tensions en mars
L’établissement insiste également sur l’interdiction de toute revente anticipée de billets achetés en caisse, ces derniers étant réservés à un usage immédiat et soumis aux conditions d’exploitation du site.
Pour les professionnels du tourisme, une plateforme dédiée devient le point d’entrée unique. Ils sont invités à effectuer leurs réservations via ticketpro.toureiffel.paris, avec une ouverture des demandes de contrat à partir du 4 mai 2026. Les billets pour des visites à partir du 29 septembre seront disponibles dès le 2 juillet 2026.
La tour Eiffel est exploitée par la SETE dans le cadre d’une délégation de service public confiée par la Ville de Paris jusqu’en 2030.
Pour les professionnels du tourisme, une plateforme dédiée devient le point d’entrée unique. Ils sont invités à effectuer leurs réservations via ticketpro.toureiffel.paris, avec une ouverture des demandes de contrat à partir du 4 mai 2026. Les billets pour des visites à partir du 29 septembre seront disponibles dès le 2 juillet 2026.
La tour Eiffel est exploitée par la SETE dans le cadre d’une délégation de service public confiée par la Ville de Paris jusqu’en 2030.