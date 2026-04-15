La tour Eiffel impose la réservation en ligne pour les groupes dès septembre 2026

L’établissement insiste également sur l’interdiction de toute revente anticipée de billets achetés en caisse, ces derniers étant réservés à un usage immédiat et soumis aux conditions d’exploitation du site.



Pour les professionnels du tourisme, une plateforme dédiée devient le point d’entrée unique. Ils sont invités à effectuer leurs réservations via ticketpro.toureiffel.paris, avec une ouverture des demandes de contrat à partir du 4 mai 2026. Les billets pour des visites à partir du 29 septembre seront disponibles dès le 2 juillet 2026.



La tour Eiffel est exploitée par la SETE dans le cadre d’une délégation de service public confiée par la Ville de Paris jusqu’en 2030.