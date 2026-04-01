Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté

Du côté de la Côte d’Azur, le mois de février marque un net regain d’activité. Le taux d’occupation progresse à 53 % (+4 %), le prix moyen atteint 107 € HT (+5 %) et le RevPAR bondit de 9 %, à 56 € HT.



Cette reprise est largement soutenue par le calendrier événementiel, notamment à Cannes, avec le retour du MIDEM, l’IPEM Wealth ou encore le World AI Cannes Festival et le Festival international des Jeux. À Nice, le Carnaval et le Rallye Monte-Carlo ont également contribué à dynamiser la fréquentation, en particulier sur les segments milieu et haut de gamme.



Seul bémol : le segment luxe et palaces, où la hausse des prix semble avoir freiné la demande.



Enfin, les résidences urbaines affichent une relative stabilité en février. Le taux d’occupation atteint 64 % (+2 %), pour une recette moyenne de 76 € HT (-1 %) et un RevPAR de 49 € HT (+1 %).



L’Île-de-France reste le principal moteur de ce segment, avec une progression de 3 % du RevPAR. En régions, les performances demeurent plus contrastées, avec un recul dans les très grandes agglomérations, notamment sur le milieu de gamme.